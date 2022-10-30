上海嚴防疫情 3名陽性感染者追1118名接觸者

中央社／ 上海30日電

上海市COVID-19疫情單日新增本土無症狀感染者9例；其中3例為非隔離管控期間發現的社會面陽性感染者，防疫單位透過疫調追出1118名接觸者，均落實隔離管控。

上海市政府官方帳號「上海發布」30日發布疫情概況。29日單日未新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例、新增本土無症狀感染者9名，其中6名在隔離管控中發現。新增境外移入確診病例1例、境外移入無症狀感染者24名。

官方說明，上海29日社會面新增3例本土無症狀感染者，均在常態化核酸檢測中發現，其中1名感染者為近期來滬。這3名陽性感染者足跡涉及飯店、市集、便利商店等處。

官方表示，截至29日下午4時，透過疫調追查到這3名陽性感染者在滬密切接觸者393人、密接的密接（次密接者）725人，均落實隔離管控和核酸檢測。

官方強調，民眾進入公共場所時必須主動掃「場所碼」，且向現場工作人員展示掃碼結果，或者通過「數字哨兵」亮碼（或者掃身分證）進行健康資訊核驗。

上海景點豫園宣布重新開園。由於疫情防控因素，上海豫園20日起實施臨時性閉園措施，園方公告29日起恢復對外開放，在疫情防控期間，園區暫時不接受團體參觀。

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