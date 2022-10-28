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香港新增5656例確診 專家促制定撤口罩令路線圖

中央社／ 台北28日電
香港疫情穩定，不少市民關注特區政府會否取消口罩令。香港中通社
香港疫情穩定，不少市民關注特區政府會否取消口罩令。香港中通社

香港今天新增5656例COVID-19確診病例，香港醫院管理局前行政總裁梁栢賢今天表示，重症及死亡人數維持平穩，港府應就取消「口罩令」、「疫苗通行證」等防疫措施制定路線圖。

據香港衛生防護中心今天公布，新增5656例確診當中，390例是境外移入，其餘是本地感染。今天新增7名確診者死亡。

香港將於11月1日起一連3日舉行「國際金融領袖投資峰會」，金融管理局此前表示，將豁免來港與會者部份防疫要求，包括在3天醫學監察期內可以在餐廳的私人包廂與人共餐，以及可以進入一些需要檢查「疫苗通行證」的場所。如果他們在留港期間染疫，也可選擇坐專機離港。

對此，梁栢賢在今天在臉書發文表示，隨著11月香港將舉行一些大型國際活動，政府會陸續推出寬鬆版的「0+3」，豁免來港參加活動人士部份防疫要求。

他表示，太多豁免會給市民不公平和特權的感覺，試行之後應盡快普及。限聚令及部分防疫措施也已陸續鬆綁，不過市民仍然覺得步伐太慢。

梁栢賢表示，如先前預料，步入秋冬確診病例會有所上升，但重症和死亡人數維持平穩，平衡防疫和民生，希望政府就取消「安心出行」、「疫苗通行證」和「口罩令」盡快設有復常路線圖，才符合市民期望。

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