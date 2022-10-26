廿大後拚經濟 上海入境限制放寬

中共廿大剛落幕，當局試圖穩定並加速經濟復甦，跨境商務旅客往來規定逐漸鬆綁，大陸發改委等六部門昨天發布十五條措施支持外資，其中包括在做好疫情防控前提下，便利國際商務人員往來，要求用好中外人員往來「快捷通道」及保障外商投資企業生產物資和產品運輸通暢等。

另據陸媒報導，上海、江蘇等地已優化入境人員防控政策。江蘇對於入境已超過十四天的入境人員，在進行一次核酸檢測後，即可解除隔離。上海從十一月起，允許入境從事貨物貿易、提供服務或進行投資的人員的隨行配偶及家屬等人，在符合條件情況下，獲得一定居留期限，享受簽證便利。

第3季經濟稍回溫

近年大陸經濟受到嚴格防疫政策衝擊，影響了許多商務人士往來，大陸第三季ＧＤＰ成長百分之三點九，雖較上半年表現佳，但與大陸官方設定目標仍有差距。中共廿大結束後，當局逐漸鬆綁防疫措施，但仍強調是在做好疫情防控前提下，便利跨國公司、外商投資企業高管、技術人員及其家屬出入境。

據大陸發改委發布，發改委、商務部、工信部、自然資源部、生態環境部、交通運輸部聯合印發「關於以製造業為重點促進外資擴增量穩存量提質量的若干政策措施」，進一步加大製造業引資力度，著力解決外商投資企業面臨的突出問題，全面加強外商投資促進和服務，推動利用外資高質量發展。

3大面向吸引外資

該政策措施分三方面共十五條措施。首先，為優化投資環境，擴大外商投資增量，措施包括深入實施外資准入負面清單，盡快將開放政策轉化為實實在在的外資項目；高標準落實外資准入後國民待遇，保障外商投資企業依法依規平等享受支持政策；推動外資項目簽約落地，加大項目政策支持和服務保障力度；強化土地要素保障，保障製造業外資項目合理需求。

在加強投資服務，支持外商投資企業發展方面，措施包括便利國際商務人員往來，用好用足中外人員往來「快捷通道」；加強貨運物流保通保暢，保障外商投資企業生產物資和產品運輸通暢；強化外商投資企業金融支持，按照市場化原則為符合條件的外商投資企業提供優質金融服務和融資支持。

同時，鼓勵外商投資企業利潤再投資，落實好以分配利潤直接投資暫不徵收預提所得稅等政策；支持製造業外商投資企業進出口，為企業提供貿易通關等方面的服務和指導。

至於引導投資方向，提升外商投資質量，包括優化外商投資結構，實施好鼓勵外商投資產業目錄配套政策；支持外商投資創新發展，鼓勵外資在大陸設立研發中心，深化科技開放合作；加快外商投資綠色低碳升級，引導外資積極參與碳達峰碳中和戰略。

盼外資大省帶頭衝

官方並指，要積極引入國際創新資源，提升重大科技基礎設施合作水平，引進國際一流人才團隊。外資大省要充分發揮優勢，加大引資力度，增強對大陸穩外資的帶動作用。