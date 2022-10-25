上海核酸檢測免費再延長 民眾嘆疫情沒完沒了

上海市官方今天宣布，COVID-19常態化核酸檢測點免費檢測服務延長至11月30日。民眾聽聞消息不開心，直指這意味著幾乎天天核酸檢測的生活又拉長了，嚴苛清零防疫看不到盡頭。

上海市政府官方帳號「上海發布」25日下午3時許發布消息指出，按照國家和上海市疫情防控有關規定，市疫情防控工作領導小組辦公室決定，常態化核酸檢測點免費檢測服務延長11月30日。官方在9月也曾宣布延長這項免費檢測服務，彼時宣布延長至10月31日。

對於常態化核酸檢測點免費檢測服務延長至11月30日一事，民眾未有正面反應，社群討論多為哀號一片，直指「這套防疫真是沒完沒了」、「沒有免費才代表疫情過去了」；有人質疑地方財政究竟撐不撐得住，認為頻繁地核酸檢測實在沒必要。

有民眾說，上海地鐵要求持72小時核酸檢測陰性證明才能搭乘，等於綁住了一部分搭乘大眾運輸工具的權利，倘若核酸檢測改為收費，應該是72小時檢測一次維持免費，其他加做則是自掏腰包。

另有民眾批評，有些行政區自行宣布拉高週間核酸檢測次數，幾乎是天天都在受檢，消耗大量社會成本，質疑這樣的防疫策略究竟是否有效和醫學根據。

中國政法大學法學院教授趙宏於6月發表「常態化核酸檢測的法律問題」一文。他表示，多地政府將核酸檢測與個人健康碼綁在一起，若非綠碼，個人外出就會受限，這是將核酸檢測與公民的個人自由與法律責任互相捆綁。

他指出，政府應該視當地疫情趨勢做出檢測要求，不能無限度、高頻率地進行全員核酸檢測；政府為常態化核酸檢測耗費巨量經濟、人力成本，各級政府如何支付這筆開銷少有說明，是否符合預算要求仍在黑箱中。

高盛集團（Goldman Sachs）經濟學家5月發布統計推估，以每48小時接受一次核酸檢測頻率計算，占總人口比率30%的中國大型城市每年檢測費用將達到人民幣2千億元（約新台幣8862億元），若將這樣的做法推廣到覆蓋全國70%的人口，估計每年耗資可高達人民幣2.5兆元。