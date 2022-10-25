上海防堵疫情 徐匯等多個行政區增加核檢次數

編按：聯合報精選每周國際大事，由資深國際新聞媒體人郭崇倫深入解讀，帶讀者看懂國際新聞背後門道，快速掌握全球局勢變化。 看點1：中國大陸領導人習近平在中共二十大說，台灣是中國「復興」計畫的核心之後，美國國務卿布林肯示警，北京正在加快統一台灣的時間表。然而，中國大陸的經濟困境卻讓習近平不得不更謹慎思考。 看點2：OPEC+減產的決定進一步惡化全球通膨危機，能源議題也成牽動國際政局的關鍵。隨著美國期中選舉逼近，拜登宣布釋放1500萬桶戰略儲油入市，試圖挽救民主黨低迷的選情。 看點3：俄羅斯在吞併4地區宣布戒嚴、撤離赫爾松居民，宣告準備和烏克蘭展開決戰，而新任指揮官罕見在國營電視台公開坦承戰況吃緊，俄軍面臨極大壓力和困難。

2022-10-24 05:00