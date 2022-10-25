陸增924本土個案 江蘇5地加強追蹤
據大陸國家衛健委網站消息，大陸23日新增924宗本土個案，包括173宗確診及751宗無症狀感染。此外，境外輸入個案152宗，包括48宗確診及104宗無症狀感染，無症狀感染者超8成。此外，江蘇南京、無錫、淮安等多地發布通報，要求曾到訪河南省信陽市商城服務區人士立即報備，並做好居家隔離等措施。
本土確診個案方面，涉及20省份，包括山西36宗，內蒙古32宗，廣東23宗，陝西22宗，新疆10宗，北京、河南8宗。
江蘇省南京、常州、無錫、淮安和宜興5市分別發出通告，指該省部分陽性個案均曾於10月20日在河南信陽商城服務區停留。通告要求曾到訪、經停該服務區的人士立即向所在工作單位、社區或酒店報備，並做好核酸檢測等措施。
無錫市還提到，各街道、社區、企事業單位等，也要加大對涉疫地區來返人員排查力度。
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