香港新增5406例確診 境外移入476例創新高

香港今天新增5406例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，其中本地感染占4930例，境外移入占476例，境外移入病例數目是自2020年1月底爆發疫情以來新高。

隨著香港於9月26日實施海外入境「0+3」，即取消強制酒店隔離，入境者只需3天家居醫學監察，入境人數及境外移入病例也增加。

綜合香港01及星島日報報導，今天境外移入476例，是自2020年1月底香港爆發疫情以來新高。

此外，過去一天香港再有7名確診者死亡。

在變異病毒株方面，截至24日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在境外移入病例中，累計發現132例XBB、6例XBD、6例BA.2.75.2、4例BA.4.6、8例BF.7及12例BQ.1.1亞系病例。在本地病例中，也累計發現5例XBD，及2例BQ.1.1亞系病例。