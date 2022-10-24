快訊

接種高端疫苗者赴日 高端宣布：年底前免費提供PCR檢測服務

香港新增5406例確診 境外移入476例創新高

中央社／ 香港24日電

香港今天新增5406例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，其中本地感染占4930例，境外移入占476例，境外移入病例數目是自2020年1月底爆發疫情以來新高。

隨著香港於9月26日實施海外入境「0+3」，即取消強制酒店隔離，入境者只需3天家居醫學監察，入境人數及境外移入病例也增加。

綜合香港01及星島日報報導，今天境外移入476例，是自2020年1月底香港爆發疫情以來新高。

此外，過去一天香港再有7名確診者死亡。

在變異病毒株方面，截至24日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在境外移入病例中，累計發現132例XBB、6例XBD、6例BA.2.75.2、4例BA.4.6、8例BF.7及12例BQ.1.1亞系病例。在本地病例中，也累計發現5例XBD，及2例BQ.1.1亞系病例。

新冠肺炎

延伸閱讀

日本人想來台定居…攜1000萬日圓入境未申報 逾半數恐遭沒入

「入境0+7、確診7+7、密接3+4」差異？隔離天數資訊大彙整

變異株發威 上周驗出美德英返台三例BQ家族變異株

「維港渡海泳」港隊泳手奪冠 大讚水質改善

相關新聞

「新時代 人沒換」 美媒：中國清零政策不變

中國防疫「動態清零」政策導致民怨連連，民眾希望「動態清零」能趕快結束，至少20大後能先鬆綁，但20大後雖是「新時代」，但...

大陸昨增924宗本土個案 江蘇多地排查

據大陸國家衛健委網站消息，中國大陸周日（23日）新增924宗本土個案，包括173宗確診及751宗無症狀感染。此外，境外輸...

大陸地方官員為何狂熱追求「清零」？新華社透露端倪

儘管大陸國務院一再要求疫情防控要堅決避免簡單化、一刀切和層層加碼等問題，依然遏止不住各地追求「清零」的狂熱，除動輒實施封...

香港增近6000例確診 李家超：抗疫轉防疫

香港昨天新增5953宗新冠病毒確診，其中本地感染占5589宗，輸入個案有364宗，另增7名患者離世，第五波疫情至今累計1...

大陸22日新增本土確診155例及本土無症狀683例

大陸疫情趨緩，據大陸國家衛健委，10月22日大陸新增本土確診病例207例。其中本土確診病例155例（廣東32例，內蒙古2...

鄭州疫情加劇 富士康禁堂食 西藏封控2個月後生活逐步復常

河南省會鄭州市疫情加劇，負責組裝iPhone的富士康鄭州廠下令暫停員工餐廳內用餐，每日三餐由公司免費提供，並要求員工返回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。