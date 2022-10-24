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上海疫情嚴控 楊浦區全體核酸檢測封閉管理

中央社／ 上海24日電

上海市COVID-19疫情新增病例多為無症狀感染者，官方仍嚴加防堵疫情。楊浦區發布通知，要求全區人員核酸檢測，採樣期間社區、店鋪等相對靜止、實行封閉管理，採樣結束後解除。

上海市政府官方帳號「上海發布」24日發布疫情概況。23日單日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例1例、新增本土無症狀感染者11例，均在隔離管控中發現。新增境外移入確診病例2例、境外移入無症狀感染者22例，均在閉環管控中發現。

官方說明，本土確診1例居住在浦東新區，在閉環管理重點人員例行核酸檢測中發現異常。本土無症狀感染者多為先前外省來滬、返滬本土感染者的密切接觸者，在隔離管控期間核酸檢測結果顯示異常。

「上海楊浦」微信公眾號發布通知，要求楊浦區全區在25至27日期間展開全員核酸檢測，採樣期間社區、園區、樓宇、沿街商鋪、賓（旅）館等相對靜止、實行封閉管理，採樣結束後解除。

篩查期間，居民必須憑24小時內核酸採樣證明出社區；區域內園區、樓宇、沿街商鋪、賓（旅）館等單位場所從業人員第2天憑24小時內核酸採樣證明可進入單位場所。

「上海發布」官方對於楊浦區疫情狀況說明，該區涉及密接活動軌跡，根據國家和上海市疫情防控有關規定，對相關區域實施臨時管控措施，暫停非必要的流動，對人員和環境進行篩查。

新冠肺炎 上海

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