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新疆疫情未退燒 福州爆群聚感染數百萬人核檢

中央社／ 台北24日電

中國官方今天公布新增924例土本病例，以新疆135例居首，最新情勢是福州市爆發群聚疫情，閩清全縣取消聚集活動，另晉安等4城區全員檢測，為配合動態清零，數百萬人上街排長隊做核酸。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，23日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共1076例（含確診與無症狀感染者），其中本土924例、境外移入152例。

其中新增本土確診173例，主要包括山西36例、內蒙古32例、廣東23例、陜西22例、新疆10例、北京8例等；另本土無症狀感染751例，主要為新疆125例、廣東70例、湖南69例、內蒙古66例、陜西59例、天津38例等。

當天新增病例以新疆135例及內蒙古98例居多。此外，湖北武漢市單日新增1例確診和12例無症狀感染者，涉及的礄口區等重點區域持續落實靜默管理等措施。

此外，福建省福州市自10月22日在閩清縣、晉安區檢出11例陽性感染者以來，福州市陸續通報檢測出多例陽性感染者，由於源頭是一間酒吧的群聚疫情，包括酒吧工作人員以及顧客等，疫情有進一步傳播風險，閩清縣當局23日宣布全縣取消聚集活動，一律暫停文娛場所營業。

另23日17時，福州市鼓樓、台江、倉山、晉安四城區啟動區域全員核酸檢測，福州日報表示這是一次數百萬人的配合。

福州民眾被要求出門做核酸，社群平台上立刻湧現「你排隊多久了？」、「核酸做完了沒？」的熱門話題，有人說排隊一小時，有人說三小時，還有人說排了五小時，從白天排到黑夜，但檢測完後大家又問為何結果還沒出來，還沒出來怎麼辦？

福州23日本土無症狀感染者再增20例，福州當局今天發布訊息，指福建省委常委、福州市委書記林寶金隨20大福建省代表團返回後，隨即趕赴疫情防控指揮部，強調當前福州疫情防控形勢嚴峻複雜，要求全市各部門「貫徹落實中共總書記習近平關於疫情防控重要指示批示精神」，盡快實現動態清零，並要加強引導，為疫情防控營造良好的輿論氛圍。

新冠肺炎 新疆

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