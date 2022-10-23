中共20大期間通報病例低 新疆天津疫情仍嚴峻

中共20大昨天閉幕，各地方政府在嚴防爆發規模疫情下，連續一週本土感染均在千例以下；不過新疆疫情仍居高位，今天通報新增8個高風險區，另天津市部分群聚性疫情仍在發展中。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，22日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共998例（含確診與無症狀感染者），其中本土838例、境外移入160例。

其中新增本土確診155例，主要包括廣東32例、 內蒙古26例、山西24例、陜西16例、湖南10例、新疆8例、北京7例等；另本土無症狀感染683例，主要為新疆123例、內蒙古77例、廣東59例、湖南58例、陜西52例、天津50例等。

當天新增病例以新疆131例及內蒙古103例居多。

中共第20次全國代表大會自16至22日在北京舉行，為期一週會議昨天閉幕。由於中共以動態清零作為防控準則，各地方政府更被明文要求牢牢守住「不發生規模性疫情」的底線下，過去7天每天新增病例皆低於千例。

陸媒中國新聞網報導，據官方資料，目前31省市中有29省市通報染疫，但7天來合計確診及無症狀感染，日增本土感染者均在千例以下，在800例上下波動。

在20大期間地方政府守住疫情變成政治任務，但當前新疆疫情仍嚴峻，烏魯木齊市今天零時起新增8個高風險區，區內民眾需足不出戶。

烏魯木齊當局22日表示，當前處於疫情防控的攻堅階段，將加快建設方艙醫院。使輕症和無症狀的陽性感染者能得到及時治療。各區（縣）也積極利用空置的學校宿舍等改建為方艙醫院，以加強集中收治能力。

此外，據天津市通報，近期出現因津外輸入引發的局部聚集性疫情。21日起天津市靜海區8個村升級為高風險區。截至22日18時，天津市現有高風險區24個、中風險區28個。

中新網報導，天津市聚集性疫情出現在靜海區王口鎮，18日在全域核酸篩查中發現1例陽性，後又在其家人中查出3例，均為無症狀感染者。19至21日，天津市累計新增本土感染者145例，其中超過120例為上述陽性人員及其家人的同事、同鄉等密切接觸者。

據統計，截至昨天，中國各地尚在醫學觀察的密接者高達45萬9974人。