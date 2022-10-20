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河南汝州女孩之死延燒 陸網質疑「一切為了人民健康」

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中國Covid-19疫情未平。 德國之聲中文網
中國Covid-19疫情未平。 德國之聲中文網

河南省汝州市一名14歲的初中女孩疑似在隔離點發燒，後送醫搶救無效於10月18日凌晨離世。

根據網上平台知乎，女孩的父親郭先生透露，經醫生診斷，其女兒因高燒引發的肺水腫和腦炎而死亡。

據郭先生回憶，因疫情防控需要，10月14日凌晨，他們一家人被轉運至汝州市萬基高中進行集中隔離。女兒16日下午開始發燒，吃了退燒藥，燒退了，但是17號上午又開始發燒了。

10月17日中午14時許，其女兒的病情已經惡化，「那時就開始渾身抽搐、發抖、說胡話，人都迷迷糊糊、沒有意識了」。

郭先生表示，「我們向隔離點負責人反映了，但沒人管。那邊說沒有醫生，只有個護士」。郭先生稱，在多方反映下，其女兒當晚終於被送醫救治。「我們打120、110，電話都打不進去。後來隔離點給聯繫上了，17號晚上7點多，我女兒被拉到汝州市第四人民醫院進行搶救」。

18日早上3點半左右，女孩在醫院病逝。

郭先生說，「醫生說腦炎也不好治，但是耽誤了病情。及時發現的話，估計孩子還走不了」。

在華語網路上還流傳一段短片，上面1名女孩裹著棉被，躺在床上劇烈抽搐，一名老年婦女在她身邊照看著。

無論郭先生的敘述以及網上流傳的視頻，德國之聲均無法從獨立第三方判斷其真偽。

在中國社媒上，有人問「誰是人民？」

中國官媒上查不到有關汝州少女的信息。微博上有人呼籲政府公布該事件真相。

坐家-五味俱全寫道：關注#汝州#疫情，關注#汝州女孩# 事件。希望能有更多的細節和詳情公布，事情真相如何，如果存在相關違規行為，也希望能予以嚴懲！#河南汝州女孩隔離點去世# #汝州市歲少女40度高燒死亡# ​

大寫的KWOK提出一系列問題希望解答：

更可惡的是藏的這麼嚴實，只看紙面數據平頂山都是零新增，請汝州本地人說一下到底如何？為什麼一個零新增，防控壓力不大的城市如臨大敵的一樣這麼多封控區？甚至一個女孩看病都沒有醫生顧得上？

即便是封控，那集中醫學隔離觀察的隔離點也該有醫生吧，那又為什麼又要耽誤兩天不給人看病？一個又一個疑問請相關人士出來解答！

在新浪微博還能讀到這些相關的評論：

心靜如水xtxt: 隔離的目的是什麼，是為了老人小孩，救救孩子吧！

加油娜娜_: 人們是生病了需要救治，不是變成僵屍了，需要消滅……

守靜篤007:「一切為了人民的健康」，如果是以犧牲一部分人的健康和生命為代價，這算不算是謊言和欺騙？

zq-linda: 這年頭，封控區+生病=死亡

風清揚gmail: 誰是人民？

霧月_Lee：剛看到昨天河南那個隔離發燒去世的小女孩，觸目驚心，這場人禍是沒完了。 ​

（綜合報道）

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本文章由德國之聲授權提供】

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