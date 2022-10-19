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上海疫情無症狀感染者增 再砸61.2億元興建方艙

中央社／ 上海19日電

上海市COVID-19疫情現跡，多區出現無症狀感染者，官方招標復興島預備方艙和密接隔離點專案，中交建築集團以人民幣13億8103.4萬元（約新台幣61.28億元）得標拿下。

上海市政府官方帳號「上海發布」19日發布疫情概況。18日單日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例1例、無症狀感染者14例，均在隔離管控中發現。未新增境外移入確診病例、新增境外移入無症狀感染者22例，均在閉環管控中發現。

據統計資料，上海市目前有50個小區或街道被劃分為風險區域，必須接受一定程度的封控管理。由於防疫要求，多個外省、市快遞貨品未能派入上海市內，為免物流耽擱來回成本，有些賣家索性不發貨，在滬消費者憤怒卻無奈。

官方於9月下旬發出「上海市復興島預備方艙和密接隔離點專案施工招標公告」，據公開公告內容顯示，這項招標專案資金來源為其他資金國有資金100%，招標人為上海楊浦濱江置業管理有限公司，投標截止時間為10月14日上午10時。

建設項目包括隔離點房間總數3009間（一期2509間、二期500間），備用方艙床位3250床（新建備用方艙1300床、保留提升1950床），新建及改建建築總量約14萬平方公尺，修繕文保（文物保護）點約5千平方公尺，可保留維護現狀廠房約8萬平方公尺。

綜合陸媒報導，這項標案由中交建築集團以約13億8103.4萬元得標，折合新台幣約為61.28億元。中交建築集團有限公司為中交第四公路工程局有限公司更名而來，主攻建築、建設領域，隸屬中國央企中國交通建設集團。

民眾對於官方投入大筆金錢興建方艙醫院，直言「投資如何回收」、「方艙好貴」；另也人認為，這些都是為了人民健康，這筆開銷投資不能省。

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