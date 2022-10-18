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上海疫情本土病例增 多區動員加緊核酸檢測

中央社／ 上海18日電
上海市COVID-19疫情現跡，多區出現無症狀感染者。 中央社
上海市COVID-19疫情現跡，多區出現無症狀感染者。 中央社

上海市COVID-19疫情現跡，多區出現無症狀感染者。多個行政區或街道要求拉高核酸檢測頻率；青浦區徐涇鎮部分地區持續臨時管控，公車路線配合改道或全線停駛。

上海市政府官方帳號「上海發布」18日發布疫情概況。17日單日新增本土確診病例1例、本土無症狀感染者14例，均在隔離管控中發現。新增境外移入確診病例1例、境外移入無症狀感染者27例，均在閉環管控中發現。

青浦區徐涇鎮大範圍實行臨時管控，臨時管控具體措施為，劃設範圍內各類經營場所、公共場所關閉，所有人員暫停非必要流動，每天進行一次核酸檢測；多條公車路線也配合區域管控改道或是全線停駛。

相關措施太過擾民，社群上充斥憤怒。有民眾在社交平台微博公開痛斥，沒有任何說明「說封就封」，不能上班也未發物資，「這是層層加碼一刀切」；另有民眾質問，究竟解封條件是什麼，從未獲得明確說明。

因應COVID-19疫情，上海多個行政區或街道要求加強全員核酸檢測篩查。松江區要求18至19日、20至21日、22至23日分區域展開3次全員核酸篩查，所有人員和來滬、返滬者均需參加檢測。黄浦區宣布，18日、20日和23日執行全區全員核酸篩查。

新冠肺炎 上海

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