陸疫情稍緩 仍有2千高風險區

大陸疫情緩和，16日新增842宗新冠本土個案，包括174宗確診及668宗無症狀感染。但目前，大陸仍有二千個高風險區。

據大陸國家衛健委網站，在新增的174宗本土確診個案中，廣東35宗、廣西25宗、新疆22宗、北京17宗、內蒙古13宗、浙江12宗、陝西11宗、四川8宗、河南7宗、黑龍江6宗、江蘇及雲南5宗、重慶4宗、安徽、遼寧、湖南、西藏各1宗。

另據澎湃新聞，隨著上海疫情反彈，多個區域增加核酸篩查力度，長寧區與閔行區將實行「一周三檢」。青浦區實行每日一檢時，也對部分區域實行管控措施。

長寧區政府新聞辦公室「上海長寧」微信公號與閔行區委員會宣傳部「今日閔行 」微信公號均在17日發布居民書，公告本周內將展開三次全員核酸篩查。

上海市青浦區徐涇鎮人民政府微信公號「微徐涇」也於17日凌晨3時許發布的公告稱，對相關區域、社區實行管控措施或臨時管控措施，管控起始時間為10月16日24時。

據「微徐涇」消息，實行「4+3」管控措施的區域每天須進行一次核酸檢測。前4天實行封閉管理，所有人員暫停非必要流動；後3天實行自我健康管理。實行臨時管控區域內各類經營場所、公共場所予以關停，所有人員暫停非必要流動，每天進行一次核酸檢測。

據上海市衛健委通報，截止16日24時，上海無新增本土冠病確診病例，新增本土無症狀感染者32例，均在隔離管控中發現。新增境外輸入性冠病確診病例七例和無症狀感染者31例，均在閉環管控中發現。