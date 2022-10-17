上海疫情本土病例增 青浦區一處臨時管控
上海市COVID-19疫情現跡，多區出現無症狀感染者。青浦區徐涇鎮部分地區因為發現核酸檢測異常情形，執行臨時管控，暫停非必要人員流動。
上海市政府官方帳號「上海發布」17日發布疫情概況。16日單日未新增本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例、新增本土無症狀感染者32例，均在隔離管控中發現。新增境外移入確診病例7例、境外移入無症狀感染者31例，均在閉環管控中發現。
官方宣布，青浦區徐涇鎮部分地區實行臨時管控，由於核酸檢測發現異常情形，根據疫情防控有關規定，綜合風險評估和研判結果，對於相關區域實施臨時管控措施，暫停非必要的流動，對於人員和環境進行篩查。
臨時管控具體措施為，劃設範圍內各類經營場所、公共場所關閉，所有人員暫停非必要流動，每天進行一次核酸檢測。範圍內有些區域執行「3天3檢」，這些區域居民在篩查期間必須憑藉24小時核酸檢測陰性證明進出小區。
對於青浦區徐涇鎮部分地區實行臨時管控相關討論，社交平台微博開啟了「博主精選」，瀏覽者只會看到被篩選過後的民眾留言，其他被判斷不適合呈現的留言被加以屏蔽。
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