中國31省中27省通報疫情 習近平自誇嚴格防疫

中國官方今天通報新增COVID-19病例（含確診與無症狀感染者）921例，本土716例。

中共20大昨揭幕，總書記習近平在會中自誇嚴格防疫，但中國媒體稱，中國31省有27省通報本土新增病例。

中國衛健委官網今天上午通報，新增確診245例，境外輸入63例，本土182例中，山西40例，廣東23例，浙江20例，北京13例，內蒙古13例，新疆13例等。

新增無症狀感染者676例，境外輸入142例，本土534例中，新疆175例，廣東38例，上海32例，雲南31例，內蒙古30例，四川30例，湖北23例，陝西23例，江蘇20例等。

中共第20次全國代表大會16日上午揭幕，習近平代表第19屆中央委員會向大會報告，開頭即提及並肯定COVID-19（2019冠狀病毒疾病）清零政策。

他說：「…統籌疫情防控和經濟社會發展取得重大積極成果…堅持動態清零不動搖。」

不過中國媒體財新網今天報導，20大於首都北京揭幕當天，中國31省中27省通報新增本土病例，同時北京通報新增15個本土染疫，分別是13個確診2個無症狀感染者。

經濟重鎮上海因多個行政區浮現疫情，萬人一夜之間健康碼轉紅掀民怨，上海今天通報16日新增32個病例，雖然都是在隔離管控中發現，不過當局仍於上午宣布，4區劃為中風險區，長寧和閔行區居民本週一週三檢。

此外，上海市青浦區徐涇鎮人民政府微信公號「微徐涇」凌晨3時許發佈公告，自16日24時起，相關區域、小區實行管控措施或臨時管控措施。

臨時管控期間，關閉區域內各類經營場所、公共場所，所有人員暫停非必要流動，每天執行一次核酸檢測。

另據中國衛健委官網，截至16日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，累計死亡病例5226例，累計報告確診病例25萬6018例；尚在醫學觀察的無症狀感染者1萬5621例（境外輸入942例）。