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中國新增1191例本土病例 上海多地列中風險區

中央社／ 台北15日電

中共20大明天登場前夕，官方嚴控COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，上海市今天公布，當地14個區域劃為疫情中風險區；北京則通報17例本土病例。

中國國家衛生健康委員會官網今天通報，14日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例361例，其中境外移入70例，本土則有291例，分別為廣東60例、內蒙古48例、新疆37例、山西27例、黑龍江25例、四川15例、北京14例、上海4例等。

另通報新增無症狀感染者1003例，其中境外移入103例，本土的900例包括新疆337例、內蒙古111例、四川48例、黑龍江40例、上海38例、北京3例等。

中共第20次全國代表大會明天將在北京揭幕，值此之際，國家衛生健康委新聞發言人米鋒日前表示，要毫不動搖堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，嚴格按照第九版防控方案，落實屬地、部門、單位、個人「四方責任」，以快制快，阻斷疫情傳播，牢牢守住不發生規模性疫情的底線，最大程度減少疫情對經濟社會發展的影響。

各地方則加強疫情防控，據陸媒澎湃新聞，上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室今天發布消息說，根據「新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）」要求，上海14個區域被劃為疫情中風險區。

一些地方近期則出現發現病例就祭出「全域靜態管理」的情況並引發民怨，對此，國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年說，要盡可能避免「全域靜態管理」，不是將全域靜態管理當做必須採取的手段和措施。

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