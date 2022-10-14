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分析：常態核酸檢測難清零又燒錢 反圖利廠商

中央社／ 台北14日電

中國政府藉由常態核酸檢測拚清零，但成效不彰又燒錢，加重地方政府財政負擔，只有檢測產業的業者賺到飽，甚至財報顯示營收成長一倍。

「紐約時報」（The New York Times）報導，中國當局藉由大規模常態化核酸檢測，避免因執行封控重創經濟，但近幾個月來，這種做法並未減緩中國疫情反彈。

如今中共20大召開在即，被視為清零戰略基石的大規模核酸檢測看來正在失敗，儘管如此，中國的核酸檢測不僅沒有消失跡象，反而膨脹為價值數十億美元的產業。

中國目前有近2億人被封控，隨著核酸檢測的規模越來越大，導致地方政府面臨財務壓力。有跡象顯示部份政府也拿不出錢了。

中國尚未批准採用mRNA技術的疫苗，於是當局下令在千萬級人口城市實施常態化核酸檢測，建立步行15分鐘核酸採樣圈，一夜之間，上海和北京等城市設置的採樣點破萬。

但是財力不如北京和上海的省市，如山西和江西等地方政府，則是藉由挪用其他公共項目資金支撐常態核酸檢測，以致若干城市的公務員面臨減薪，官員獎金被凍結。

中國銀行研究院的分析師在9月底發給客戶的簡報中指出，據他們估計，如果每3天對9億人做一次核酸檢測，檢測費用將接近每年1000億美元（約新台幣3兆1895億元）。

核酸檢測被證明不太有效，但該行業仍在賺取巨額利潤。日本野村證券的中國醫療保健研究主管張佳林說，據迪安診斷等規模較大公司的財報，今年上半年的營收增長了一倍多。

報導形容，檢測公司的財富已經成為清零政策徒勞的象徵。

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