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仍處「大流行」 陸： 防疫放寬 沒時間表

聯合報／ 記者賴錦宏廖士鋒／綜合報導
人民日報等多家央媒集體發聲，重申「動態清零」必須堅持，強調這是綜合社會成本最低的抗疫策略。圖為上海市民10日在排隊接受核酸採樣。（路透）
人民日報等多家央媒集體發聲，重申「動態清零」必須堅持，強調這是綜合社會成本最低的抗疫策略。圖為上海市民10日在排隊接受核酸採樣。（路透）

大陸嚴格防疫措施付出巨大的社會經濟成本，許多大陸民眾殷殷期盼防疫放鬆的消息。大陸國家衛健委專家組組長梁萬年近日接受央視訪問，談及明年「兩會」後會否逐步放鬆防疫時表示，須要做好相關準備，但強調放寬的時間點，「從科學上來說是無法明確劃定的」。

近期中共官媒包含人民日報、新華社接連刊發評論，強調堅持動態清零，直指「躺平不可取，躺赢不可能」。

梁萬年受訪指出，「從全球來看，新冠肺炎疫情還處在大流行階段，世衛組織還未宣布大流行結束，它仍然構成國際關注的突發衛生公共事件」。

對於堅持動態清零政策，梁萬年解釋，如果不嚴格管控，會導致大量的感染、出現重症病例乃至死亡病例。而一旦感染人數增多，就會擠占醫療資源，對社會經濟造成很大衝擊，這是堅持「動態清零」最重要的考慮。

大陸國家衛健委發言人米鋒則強調，要毫不動搖堅持動態清零總方針，堅決整治「層層加碼」；疫情防控不能簡單化，不能以「靜默」代替管控。他強調，對於風險區域外學校、餐飲等單位，要加強疫情監測，避免「一封了之」，要最大程度減少疫情對經濟社會的影響。

新冠肺炎

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