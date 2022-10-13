港府進一步放寬防疫 容許部分場所進行表演
香港政府今天宣布一項放寬防疫措施，容許餐廳、酒吧、酒館、夜總會、博物館等場所進行現場表演或跳舞活動，這項措施自10月20日起生效。
醫務衛生局副局長李夏茵今天在記者會上公布了這項放寬措施。但她說，表演者要每7天做兩次核酸檢測，在綵排和表演當天也要做快篩；表演時要盡量戴口罩，與觀眾保持適當距離。
此外，港府也容許民眾在主題公園戶外範圍進行飲食。
李夏茵說，當局還會積極考慮放寬限聚令，由目前公眾地方只准4人集合放寬至12人。
她說，政府希望社會可以復常，但要有序地推行。
COVID-19疫情趨緩後，港府9月26日首先放寬海外人士的入境檢疫安排，由「3+4」放寬為「0+3」，取消在酒店的強制隔離檢疫要求，只需3天醫學監測。
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