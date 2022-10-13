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20大後防疫是否改變？中國專家：我也很難說

中央社／ 台北13日電
繼官媒接連數日重申堅持動態清零、不會「躺平」後，國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年出聲解釋為何堅持動態清零；至於20大後是否有機會改變政策，梁萬年指很難回答。新華社
繼官媒接連數日重申堅持動態清零、不會「躺平」後，國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年出聲解釋為何堅持動態清零；至於20大後是否有機會改變政策，梁萬年指很難回答。新華社

繼官媒接連數日重申堅持動態清零、不會「躺平」後，國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年出聲解釋為何堅持動態清零；至於20大後是否有機會改變政策，梁萬年指很難回答。

綜合香港01、經濟日報今天的報導，梁萬年昨天接受央視訪問時被問及中國為何堅持動態清零總方針時，作了相關說明。

他說，在COVID-19發病率、感染率、死亡率和重症率方面，中國在全球範圍都應是比率最低的國家之一；而若沒有一些嚴格的措施，面對新的Omicron變異病毒株，很容易破防，一旦破防，造成的損失和危害將是巨大的。

至於Omicron致病率下降以及所引發的重症率也很低但中國仍堅持動態清零一事，梁萬年說，從公共衛生的角度衡量一個病毒的危害性包括群體視角和個體視角，若感染人口很多，即使病死率很低，死亡的絕對數也仍然很大，仍是重大問題。

他指出，現階段在藥物和疫苗沒有完全達到理想狀況的情況下，嚴格防控對保護生命有其必要。

他也提到防疫措施引發的經濟代價，「計算代價時要算整體上的，收益也要算總體帳，包括生命等。算帳如果只算經濟帳，會很片面」。

當被詢及民眾的生產生活秩序何時能恢復正常時，梁萬年回答，現階段從科學角度來說，「很難明確在幾月就能達到標準」。病毒還有很大的不確定性，尤其是病毒仍在不斷變異。

同日，英國廣播公司（BBC）公布梁萬年受訪的影片。在被問及中共20大後北京是否有更多機會改變政策時，梁萬年說「我也很難說是什麼樣」，因為他是學者，他更多的是從三角模型來考慮，一邊是疾病和病毒，一邊是系統抵抗力，另一邊是社會公共干預措施。

梁萬年並說，「我以為這個（20大對於是否改變防疫政策）不是一個重要的問題，因為抗擊疫情是科學抗疫，這也是中央政府特別強調的」。

新冠肺炎 Omicron 北京

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