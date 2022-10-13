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蘭州文理學院學生網上求援 官方持續靜默

中央社／ 上海13日電

甘肅省蘭州文理學院發生校園COVID-19群聚疫情，學生指控校方對外隱瞞情況，染疫學生未獲妥善照料。甘肅省官方近兩天通報確診病例數量維持在兩位數，對於校園疫情尚未有回應。

蘭州文理學院學生指出，校內在7日發現第1例陽性病例，校方或官方未適當處理，染疫人數持續攀升，學生在社交平台微博持續發聲。

有學生說，發高燒、身體疼痛，卻拿不到藥、吃不到飯，環境條件欠佳。有學生轉傳校內人員對話框截圖，學生被通知由於隔離點資源有限，會將學生轉到其他醫院治療，意謂校園內染疫人數攀升。

另有人發文表示，對學校處理方式感到「寒心」，且說「換做任何一個學校任何一個省都是這樣的，因為只剩4天」，暗示中共20大召開前，校園疫情相關消息會被壓下來。

學生開始號召集體撥打甘肅省防疫專線、中央紀委國家監委舉報熱線或是直接上國務院網頁求援。另也有學生在微博討論區頻頻提問，「蘭州文理學院怎麼還沒有上熱搜」。

討論區轉傳一張署名來源國務院客戶端發出的截圖，上頭寫著「近4日新增病例集中在蘭州市城關區，主要集中在蘭州大學和蘭州文理學院，初步判斷為學生發生較嚴重的聚集性疫情。甘肅省需盡快發布相關信息，關注網上輿情，回應社會關切」。

學生對於這張截圖直呼，「看到希望」、「有努力有成效」。然而這張截圖未能在其他官方來源找到，消息確實度有待證實。

甘肅省衛健委13日通報，12日單日未新增本土確診病例，以及新增本土無症狀感染者25例，以上新增感染者均為集中隔離點檢測、高風險區檢測及常態化檢測中發現。未新增境外移入確診病例或無症狀感染者。

新冠肺炎

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