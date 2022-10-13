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十一長假後疫情升溫 上海3天累計本土病例逾百

中央社／ 上海13日電

上海市COVID-19疫情在十一長假後升溫，近3天累計本土病例達113例（含確診者、無症狀感染者），官方要求拉高核酸檢測頻率；因應防疫，著名景點朱家角古鎮景區關閉部分景點。

上海市政府官方帳號「上海發布」13日發布疫情概況。12日單日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例3例、本土無症狀感染者44例，其中2例確診病例和43例無症狀感染者在隔離管控中發現。新增境外移入確診病例2例、境外移入無症狀感染者17例，均在閉環管控中發現。

據上海市政府、上海市衛健委發布資料，10至12日期間，3天累計本土病例達113例。官方指出，10月這波疫情呈現3個特點，感染來源多為外省移入、感染者多為年輕人，足跡涉及商場、遊樂場所、學校、酒吧和火鍋店等人群聚集地方。

第3個特點為「部分市民未履行個人防疫義務和責任」，防疫意識淡薄，進入公共場所未掃場所碼、接到外省疾控部門協查通知卻未向屬地報告、接受疫調時配合度差或刻意隱瞞資訊，公安機關已對相關人員調查取證，將依法處置。

官方強調，各地10月以來出現本土疫情，呈現「點多、面廣」特點，部分省市疫情嚴峻，上海「外防輸入、內防反彈」壓力加大，建議市民非必要不出境、非必要不離滬。

因應十一長假後疫情升溫跡象，官方10日晚間發布消息指出，即日起至11月上旬，全市各區每週至少展開兩次社區核酸篩查，拉高檢測頻率，「為了鞏固疫情防控成果、快速發現陽性感染者，有必要進一步加強社會面核酸篩查工作」。

上海多個行政區收緊公共空間營運，嘉定區10日宣布，暫停開放歌舞娛樂場所、網咖、密室劇本殺、影院等地方，直至15日晚間12時。知名景點朱家角古鎮景區經營團隊12日宣布，即日起關閉部分景點，暫停銷售聯票，具體恢復時間另通知。

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