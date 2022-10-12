快訊

私立大學國際排行碾壓清交成 學者曝大學衝高分數有「門路」

核酸檢測不停加碼 鄭州高新區傳要求一天兩檢

中央社／ 台北12日電

為加強防疫，中國有越來越多城市對外地前來人員要求核酸檢測「三天三檢」。網上一份流傳的文件顯示，河南鄭州市高新區今天起，一連3天實施「一天兩檢」。

這份文件顯示，鄭州高新區全民12日起核酸檢測「一天兩檢」，上下午各進行一次，上午時間為7時至12時，下午為晚間7時至12時。不參加核酸篩查的居民，健康碼將彈窗提醒。

鄭州市官方昨天才闢謠，表示「12日起開始全域實行3天靜默管理」是假消息；今天卻又傳出高新區祭出「一天兩檢」，引發網友議論，許多人不敢置信。

截至目前，高新區官方未公開發布相關政策，但多名IP位置顯示在河南的網友在微博發文或貼出照片強調確有其事。

有網友調侃：「剛做完核酸去哪裡？掉頭去隊末，接著排！」

對於多地加強核酸檢測，還有網友比喻為「把驗孕棒當避孕藥使」，認為官方做法有偏差。

根據官方通報，鄭州11日新增13例COVID-19確診病例，和27例本土無症狀感染者。

中國「十一長假」結束之後，近日包括深圳、上海、遼寧大連、浙江麗水等多地發布通知，要求外來人員「三天三檢」，且24小時內必須進行一次核酸檢測。

新冠肺炎

延伸閱讀

河南女師「神仙顏值」受捧 網酸：教育靠顏值？

「男友上清華」河南肉舖掛特價橫幅…竟是促銷廣告 網炸鍋

鄭州58歲自駕遊阿姨：攢夠失望要結束35年婚姻

封校 鄭州財經學院圍牆加高壓電線 太原理工掛布條求解封

相關新聞

大陸現行防疫政策再執行兩年？上海持續招聘防疫人員

台灣歷經936天的邊境管制將於13日起鬆綁，但大陸現行極端的防疫規定似乎沒有放寬跡象。上海市浦東新區人社局10日發布公告...

中國官媒連續三天力挺「清零」 陸民眾不買帳

10月12日，《人民日報》發表署名「仲音」的評論文章表態稱：在新冠防疫措施方面，「『躺平』不可取，『躺贏』不可能，堅持動態清零才能最大程度地避免疫情失控造成巨大損失...

香港單日新增4788例COVID-19確診 9人死亡

香港今天新增4788例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，其中4420例為本土感染，368例為海外移入

香港批准復必泰疫苗兒童及幼兒配方 在港作緊急使用

香港政府12日公布，醫務衞生局局長已根據「預防及控制疾病（使用疫苗）規例》，認可復必泰疫苗的兒童及幼兒配方在香港作緊急使...

上海封城後遺症 官方澄清止不住囤水潮

上海市掀起囤水潮，平價礦泉水在叮咚買菜、盒馬鮮生等平台皆呈「補貨中」。囤水潮起於鹹潮來襲、異地調水等消息被披露，背後意義...

護航清零 黨媒、官媒踩油門 網：期待放寬將落空

迎20大，黨媒、官媒開足馬力為「動態清零」護航。繼人民日報連兩天發文辯護後，新華社11日跟進，指中國防疫未到「鬆口氣」的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。