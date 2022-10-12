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中共20大前疫情加劇 中國多地通報BF.7病例

中央社／ 台北12日電

中國官方今天通報新增COVID-19病例（含確診與無症狀感染）1890例，本土佔1760例。中共召開20大前夕，當局硬拚清零卻難遏止疫情，各地相繼通報極可能成為全球主流病毒株的BF.7病例。

中國衛健委官網上午通報，11日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例417例，境外輸入43例，本土374例中，山西78例，新疆62例，內蒙古48例，廣東43例，遼寧25例等。

新增無症狀感染者1473例，境外輸入87例，本土1386例中，內蒙古463例，新疆379例，山西57例，雲南48例，河南45例，寧夏41例，甘肅40例，上海34例等。

綜合香港「星島日報」與網路媒體01今天報導，中國新增本土病例1760例以內蒙古511例最多，其次是新疆441例，山西也通報新增破百，北京新增11例，上海38例，並有10個區域劃為疫情中風險區。

繼內蒙古自治區呼和浩特市9月28日通報首個感染Omicron的變異株BF.7本土病例後，目前至少5個城鎮通報發現感染BF.7的患者，分別是廣東韶關、深圳，內蒙古呼和浩特、烏蘭浩特以及山東煙台。

防疫專家指出，相對於BA.4或者BA.5，BF.7的蔓延速度快、傳染力強、時間更短，極易造成大面積擴散，深圳市即通報，感染者與路人相遇後而導致傳染的病例。

BF.7屬Omicron的BA.5變異株衍生的第3代亞型，感染BF.7的臨床症狀包括高燒、持續咳嗽、身體疼痛、頭痛、喉嚨痛、嗅覺改變和食慾不振等，相似於感染Omicron早期亞型變異株的症狀。

另據衛健委通報，截至11日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，累計死亡病例5226例，累計報告確診病例25萬4483例；尚在醫學觀察的無症狀感染者1萬3682例（境外輸入877例）。

新冠肺炎

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