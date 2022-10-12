快訊

評／橘高校國慶演出 反思台灣功利主義至上的教育

京都橘高校師曝學生愛上台灣 返日飛機上「哭著說不想走」

最新民調／北市若棄保黃珊珊成大贏家 陳時中對戰誰都輸

清零沒有盡頭 上海擴大招聘防疫人員

中央社／ 上海12日電

上海市COVID-19疫情在十一長假後升溫，官方要求拉高核酸檢測頻率。因應清零方針，上海市數個行政區發出防疫人員徵聘公告，累計招聘940人、合約2年，嚴苛防疫策略尚未見盡頭。

上海市政府官方帳號「上海發布」12日發布疫情概況。11日單日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例4例、本土無症狀感染者34例，均在隔離管控中發現。新增境外移入確診病例1例、境外移入無症狀感染者19例，均在閉環管控中發現。

官方表示，上海市發現多例來滬、返滬感染者，11日新增陽性患者大部分是來滬、返滬感染者的密切接觸者，均在隔離管控中發現。官方強調，來滬、返滬人員抵滬後必須配合「落地檢」，實行「3天3檢」，24小時內必須進行一次核酸檢測。

上海市多個行政區發出防疫人員徵聘公告。浦東新區人力資源和社會保障局公開招聘從事社區防疫工作的社區防控專崗人員，據浦東新區官方公共人力資源招聘平台公告，計將招聘575人，其中一定名額留給應屆畢業生，合約期限2年。

除了浦東新區發出招聘公告外，另外6個行政區或部分街道也發出徵才通知，招聘名額包括黃浦區50人、靜安區54人、長寧區70人、虹口區84人、楊浦區90人；普陀區部分街道也發布招募公告，計達17人。

招募公告釋出後引起民眾熱烈討論，有民眾諷，「核酸採驗行業可以取代房地產成為經濟支柱了」、「就業問題迎刃而解」、「抗疫也能提供就業機會」；另有民眾驚嘆，「意思是這樣搞還要2年」、「還有2年？抱歉，不陪你們玩了，都潤（指：run）吧」。

另外，一度瘋傳上海大學有陽性感染者即將全面封校，上海大學11日晚間於官方發布訊息證實，學校各校區有先後出現密接者所在樓棟實行管控的情況。

校方指出，11日起繼續加強校園管理措施，包括「非必要不進出校園」，若有需要進出，必須經過單位嚴格審批且持24小時內核酸檢測陰性證明，師生進出校園必須做到行程「兩點一線」；校外訪客原則上不進校。

新冠肺炎

延伸閱讀

上海嚴防疫情 抵滬人員核酸檢測3天3檢

上海疫情升溫 官方：全市各區核酸檢測加倍做

上海80餘人代做核酸被行政處罰 兩人被刑事立案

為什麼新增病例越來越多？上海官方回應

相關新聞

人民日報連續三天護航動態清零 強調「躺平」不可取

自10月10日起，人民日報已連續三天聚焦「抗疫」；12日再發表署名「仲音」、題為「躺平」不可取，「躺贏」不可能的評論文章...

上海招聘940名防疫專員為期兩年 動態清零仍將持續

上海疫情近來又出現，上海浦東等多區10日公開招聘社區防控專崗人員，招聘總人數達940名，合同兩年，此舉顯示動態清零政策仍...

陸官媒發文護航動態清零 網痛批後「微博急降熱搜」

中共20大即將在16日登場，官媒人民日報今天發文護航習近平的清零政策，強調「動態清零可持續而且必須堅持」，在微博遭網友一...

深圳首次發現BF.7變異株 抵深者須實行3天3檢

大陸十一長假結束後，深圳出現新一輪疫情，並首次檢出BF.7變異株，深圳已調整防控措施，要求所有來（返）深人員抵深後核酸檢...

防疫政策惹民怨… 「躺平沒出路」 人民日報：堅持清零

20大將於16日登場，但在十一假期後，內蒙古、新疆等地疫情持續，北京此輪疫情已通報54例本土病例，傳播鏈達15條。面對各...

港首現XBB.1病毒 境外病例增

新冠肺炎又有新變種流入香港，近日首次出現XBB.1病毒株。香港昨天新增確診病例4874例，其中本土病例4478例，396...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。