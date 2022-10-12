全球疫後解封中國獨鎖 官媒4連發擁護習政清零

COVID-19疫情爆發近3年後，全球走向解封，惟獨中國堅持嚴格防疫，動輒封城百姓苦不堪言，官媒近日急護航連發4文，擁護領導人習近平強調的清零政策，高喊「躺平不可取，躺贏不可能」。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情全球大流行近3年之後，各國紛紛開啟國門，恢復過往出國旅遊、工作等生活常態，但中國仍未改清零的態度，地方政府熱衷封城競賽，從一例感染全城靜默到無病例也全城靜默，極端的手段招致民怨四起。

中國防疫逆全球潮流，為了擁護國家主席習近平強調的動態清零政策，官媒近期火力全開護航，人民日報先發布「增強對當前疫情防控政策的信心和耐心」及「動態清零可持續而且必須堅持」文章後，新華社接力發表「增強定力耐力疫情防控絕不能躺平」，今天人民日報再發文強調「 躺平不可取，躺贏不可能」，官媒文章4連發。

人民日報今天文章表示，今年以來全球死亡病例數已超百萬例。當前全球疫情仍在高位流行，病毒仍在不斷變異，「這深刻警示我們，躺平不可取，躺贏不可能，堅持動態清零才能最大程度地避免疫情失控造成巨大損失」。

文章並指日本及美國是鬆綁負例，稱日本在「躺平」後遭遇感染病例激增潮。日本厚生勞動省前不久發布消息稱，全國病床使用率居高不下，還出現了很多急救送醫困難以及醫護人員缺勤的情況，多地醫療系統嚴重承壓。

另指美國由於放任病毒傳播，累計死亡病例數超過103萬例。美國疾病控制和預防中心報告顯示，2021年美國人均預期壽命較前一年縮短近1歲，疫情是首要原因。「美國新聞與世界報導」說目前美國有近2400萬成年人患有新冠長期後遺症，其中81%的人在日常活動時存在困難。

人民日報嘲諷，一些國家選擇「躺平」，採取「與病毒共存」政策，不是因為不想防控疫情，而是無法防控也沒有能力防控。這些國家經過多種嘗試後，找不到一種理想的控制疫情策略，乾脆選擇「躺平」。

雖然官媒極力護航，但中國網友近日忍不住大吐苦水，陸續發言稱現在「困不堪言」、「看看周圍的失業率」、「失業半年了，我的祖國請讓我活著 」。有網友表示今天看到人民日報文章顯示解封遙遙無期，說「令人絕望到喘不上氣」、「做好大學4年不返校心理準備」。