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港府廢除疫苗豁免證明 泛民人士法律挑戰

中央社／ 香港11日電

香港當局上月底指多名醫師濫發2萬多張豁免接種疫苗證明，並宣布這些證明明天起失效，但此決定遭泛民主派人士以法律挑戰；高等法院今裁決，在司法覆核有決定前，相關證明仍有效。

知名泛民支持者郭卓堅早前針對政府的決定向高院提出司法覆核，希望法院推翻政府的決定。

據報導，郭卓堅提出司法覆核的理據是，香港是法治社會，政府廢除相關醫師發出的豁免接種疫苗證明（俗稱免針紙），是未審先判。

綜合本地媒體的報導，高院法官今天稍早時頒布了臨時禁制令，暫時禁止政府廢除這批免針紙，直至司法覆核有決定為止。

上月底，當局指7名民營醫師涉嫌向求診者濫發免針紙，並宣布超過2萬張免針紙將於本月12日起無效。

有報導表示，相關醫師濫發免針紙的其中一個原因是「貪」，但也有可能是出於政治動機，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發後，「反送中」運動支持者大都拒絕配合政府的防疫政策，當中不排除有個別醫師支持這種做法。

COVID-19爆發後，當局為市民免費接種復必泰和科興疫苗，不適合接種的市民可向醫師申請豁免證明書。

當局規定，在考慮簽發豁免證明書時，醫師必須參考衛生署的指引，並遵從香港註冊醫師專業守則，根據臨床判斷，就病人是否符合清單上不適合接種的原因作出臨床決定。

另外，醫師只會在證實相關人士並不適合接種上述兩款疫苗後，才會發出豁免證明書。

新冠肺炎

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