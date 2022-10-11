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上海嚴防疫情 抵滬人員核酸檢測3天3檢

中央社／ 上海11日電

上海市COVID-19疫情在十一長假後有升溫跡象，官方指出，目前疫情多為境外移入病例在地傳染導致本土病例，為嚴防境外移入病例，入滬、返滬人員必須執行核酸檢測3天3檢。

上海市政府官方帳號「上海發布」11日發布疫情概況，10日單日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例4例、本土無症狀感染者24例。新增境外移入確診病例2例、境外移入無症狀感染者18例，均在閉環管控中發現。

官方強調，在本土無症狀感染者24例中，有23例均為先前外省來滬、返滬感染者的密切接觸者，皆在隔離管控期間被發現，核酸檢測結果異常，經過疾控中心覆核結果為陽性，判斷為無症狀感染者。

官方指出，為了嚴防疫情移入，即日起所有來滬、返滬人員在抵滬後必須執行「3天3檢」，且24小時內進行一次核酸檢測；若未按要求完成核酸檢測者，其「隨申碼」將被賦予黃碼。

防疫期間在上海市搭乘地鐵、網約車等交通運輸工具，或是進入超市、商場等公共場所都必須出示「綠碼」，始能進入；綠碼除了佐證持有人健康情況外，也記錄持有人進入場所的時間。

上海市公安局官方微博「警民直通車—上海」在10日公布，9月以來查獲80多起代做核酸檢測、涉疫詐騙等案件，依法追究120多人相應法律責任，警方舉例代做核酸檢測樣態，例如，民眾A為求方便，提供核酸碼等訊息，委託民眾B代為檢測。

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