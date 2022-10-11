中共20大前疫情加劇 西安停課內蒙古管制車輛

中國官方今天通報新增COVID-19病例（含確診與無症狀感染者）2249例，本土佔2089例。中共20大前夕中國疫情加劇，西安市多所學校暫停實體課程，內蒙古則宣布，管制外車進入呼和浩特市。

中國衛健委官網上午通報，10日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例491例，境外輸入64例，本土427例中，內蒙古145例，新疆82例，廣東38例，重慶26例等。

新增無症狀感染者1758例，境外輸入96例，本土1662例中，內蒙古637例，新疆375例，四川177例，甘肅55例，寧夏39例，雲南37例，湖北29例，河南26例，廣東25例，上海24例等。

據中新網微博號今天發布的消息，即日起，西安市多所學校非中學畢業年級暫停線下教學，復課時間另行通知，停課範圍包括，初中、高中畢業年級外，中小學、幼兒園其他年級一律暫停線下教學。

全日制培訓學校、職業學校非畢業年級一律暫停線下教學，非全日制培訓學校一律暫停線下教學活動；青少年活動中心及基層活動站一律暫停線下教學活動。

不過香港星島日報報導，西安市最新通報僅新增零星染疫數7例，1例確診6例無症狀感染，其中3例為外省返鄉的患者。

另據香港網路媒體01今天報導，因內蒙古疫情嚴重，防範疫情通過公路交通傳播擴散，今凌晨零時起，禁止呼和浩特市以外的車輛駛入。

當局更嚴令，所有貨車及乘務員進入呼和浩特市全程不下車、不接觸，貨物即裝（卸）即走，不得隨意停靠。

內蒙古最新通報，新增本土確診病例145例，其中呼和浩特市113例；無症狀感染者637例，其中呼和浩特市574例。

截至10月10日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，累計死亡病例5226例，累計報告確診病例25萬4066例；尚在醫學觀察的無症狀感染者1萬2828例（境外輸入884例）。