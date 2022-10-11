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中共20大前 官媒重申動態清零必須堅持

中央社／ 上海11日電
中共20大前夕，官媒人民日報連續2天刊文強調，動態清零可持續且須堅持，疫情防控政策符合國情和科學。 中國新聞社
中共20大前夕，官媒人民日報連續2天刊文強調，動態清零可持續且須堅持，疫情防控政策符合國情和科學。 中國新聞社

中共20大前夕，官媒人民日報連續2天刊文強調，動態清零可持續且須堅持，疫情防控政策符合國情和科學，「疫情尚未遠去，大考仍在繼續」、「躺平沒有出路，堅持就是勝利」。

中共中央機關報人民日報11日刊載「『動態清零』可持續而且必須堅持」一文。文章先是羅列放鬆COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施所必須付出的感染風險、醫療衝擊，以及隨而帶來的經濟衝擊等代價；後再強調動態清零是最佳防疫策略。

文章表示，疫情防得住，經濟才能穩住，動態清零較好地平衡了疫情防控和經濟社會發展，用最小代價實現最大防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展影響，「動態清零是綜合社會成本最低的抗疫策略，是現階段我國及時控制疫情的最佳選擇」。

動態清零不是追求完全零感染，而是發現一起、撲滅一起，不讓新冠病毒在疫情發生地流行，也防止病毒擴散到其他區域。毫不動搖堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，將會不斷地優化防控措施。

人民日報於昨天（10日）刊載「增強對當前疫情防控政策的信心和耐心」一文，直指疫情風險仍在，病毒變異株「致病力並未減弱」，強調「躺平」沒有出路，必須堅持科學精準、動態清零，做好疫情防控工作。

文章指出，中國目前持續面對境外疫情移入和本土疫情傳播的風險，多地聚集性疫情風險仍在，病毒分屬於Omicron變異株多個不同亞分支，「與此前流行的奧密克戎毒株相比，傳播力和致病力並未減弱，對老年人和基礎病人群仍具較大威脅」。

實踐證明第9版防控方案對Omicron變異株有效，「我們完全有基礎、有條件、有能力實現動態清零」，絕對不能放鬆防控、導致前功盡棄，必須進一步地提高防控措施的科學性、精準性、有效性，盡可能地減輕對經濟發展和正常生活的影響，增強對當前疫情防控政策的信心和耐心。

新冠肺炎

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