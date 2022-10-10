上海疫情升溫 官方：全市各區核酸檢測加倍做

上海市COVID-19疫情在十一長假後有升溫趨勢，官方晚間發布消息指出，即日起至11月上旬，全市各區每週至少展開兩次社區核酸篩查。

上海市政府官方帳號「上海發布」晚間10時許發布消息，內容表示，近期國內多地COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情散發、人員流動和聚集頻繁，「外防輸入、內防反彈」壓力依然大。

官方指出，為了鞏固疫情防控成果、快速發現陽性感染者，有必要進一步加強社會面核酸篩查工作。即日起至11月上旬，上海市全市各區每週至少展開兩次社區核酸篩查，各區應合理安排篩查時間；尤其必須加強對來滬返滬人員和賓館、旅館、出租屋、街面商鋪等易漏檢場所的排查。

對比過往作法，有社會面陽性感染者報告的區域才必須安排全域篩查，且在採樣期間小區實行封閉管理。為了因應核酸檢測常態化，沒有社會面陽性感染者的區域，各區也會每週安排一次核酸檢測，方便民眾就近採樣。

澎湃新聞報導，上海市大數據中心主任邵軍下午在疫情記者會上表示，為嚴防疫情輸入，所有來滬返滬人員即日起抵滬後必須實行「3天3檢」，且在24小時內必須進行一次核酸檢測；未按上述要求完成核酸檢測者，「隨申碼」（上海健康碼）將被賦黃碼。

上海市衛健委10日上午通報，9日單日新增COVID-19本土確診病例3例（其中1例在隔離管控中發現）、本土無症狀感染者31例；未新增境外移入確診病例，新增境外移入無症狀感染者13例，均在閉環管控中發現。

社群一度瘋傳「上海全市中小學下週停止線下教學、改上網課」，官方緊急澄清，這個消息不屬實，只有涉疫學校停止實體課程。有民眾嘲諷，上海在3月底封城前，官方也數度澄清沒有這回事兒。