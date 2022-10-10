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上海疫情升溫瘋傳全市停課 官方澄清不實

中央社／ 上海10日電

上海市疫情在十一長假後升溫，有社會面感染者，另有多名無症狀感染者在管控中被發現。社群瘋傳全市中小學將停止實體課，嚇壞家長，官方急忙澄清，全改上網課的訊息不實。

上海市衛健委10日通報，上海市9日單日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例3例（其中1例在隔離管控中發現）、本土無症狀感染者31例；未新增境外移入確診病例，新增境外移入無症狀感染者13例，均在閉環管控中發現。

社群瘋傳「上海全市中小學下週停止線下教學、改上網課」，消息出來後嚇壞一票家長，官方緊急澄清，這個消息不屬實，強調只有涉疫學校停止實體課程。官方回應，在疫調排查過程中，有的學校依據疫情防控相關要求，暫停了線下到校上課，啟動了線上教學。

上海市衛健委副主任虞濤9日在疫情記者會上表示，9日通報新增社會面2例本土確診病例，市、區疫情防控應急處置機制已經立即回應、展開疫調，截至9日下午4時，共排查到這2例陽性感染者在滬密切接觸者達192人，均已落實隔離管控，其中104人核酸檢測結果為陰性，其餘持續檢測中。

在疫情清零總方針下，上海市嚴防境外移入病例。官方表示，所有來滬返滬人員在抵滬前必須先透過隨申辦「來滬返滬人員服務」詳細填報相關訊息，按有關規定配合做好「落地檢」，在抵滬後24小時內就近進行核酸檢測；抵滬後48小時內未完成1次核酸檢測，將對其隨申碼實施展碼提示。

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