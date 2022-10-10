快訊

影／基輔多處遭俄飛彈報復攻擊！BBC記者「全程見證畫面」曝

激戰！陳其邁黃偉哲同場拉抬新人 韓國瑜今晚同選區輔選

中止連升！ 本土+3萬2068例 較上周一下降3.9％ 49例境外 57死

北京上海疫情反彈 韶關首見BA.5.1.7變異株

中央社／ 台北10日電

中國9日新增1939例本土病例，十一長假結束後北京、上海病例反彈，另在廣東韶關出現中國首次檢出的變異株BA.5.1.7，官方坦承新變異毒株傳染性極強，對防疫帶來嚴峻考驗。

中國國家衛生健康委員會官網今天上午公布，9日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共2106例（含確診與無症狀感染者），其中本土1939例、境外移入167例。

其中新增本土確診373例，主要包括內蒙古119例、新疆70例、廣東31例、雲南28例、山西25例、四川18例及北京13例等；另本土無症狀感染1566例，主要為內蒙古559例、新疆376例、四川76例、甘肅68例、雲南49例、寧夏49例、湖北48例、河南45例、安徽41例、上海31例等。

合計本土確診及無症狀感染以內蒙古678例及新疆446例居多。

中國十一長假結束，假期期間出遊人員流動使病例增加，中國最重要的政治及金融城市北京及上海疫情反彈，

其中北京9日新增13例本土確診及3例本土無症狀感染，累計自9月29日至10月9日約40例，涉及10個區，多例感染者抵達北京後出入人員密集場所。

北京市政府8日表示境外輸入、京外輸入風險依然存在，首都防控不可有絲毫鬆懈。但從近期新增報告本土病例來看，進返京人員自覺遵守各項防疫政策規定有助於有效防控疫情、降低疫情傳播風險，但有病例返京後沒有執行「三天兩檢」、「七天三不」防疫要求，增加了病毒在社會傳播的風險。

上海部份，10月9日新增本土確診病例3例和無症狀感染者31例，10月至今累計感染者逾70例，絕大多數與外省疫情有關，涉及人數多，包括高校師生，風險場所遍佈全市16個區。

上海長寧區今天另發布緊急通知，指為進一步加強社會面管控，10日至15日對區內已開放的文化娛樂場所，包括歌舞娛樂場所、上網服務（網吧）、遊藝遊戲等場所暫停開放。對新華街道、江蘇街道、仙霞街道轄區內的影院和點播影院暫停開放。

另廣東省韶關市政府9日通報，因不同源頭的外地輸入確診病例引起當地陽性個案增加，且當地出現Omicron變異株BA.5.1.7進化分支，在中國內地為首次檢出。韶關市政府指，BA.5.1.7是傳染性極強、傳播速度極快的變異毒株，對防疫帶來嚴峻考驗。

對此，韶關市對武江區、湞江區部分區域實施臨時性強化疫情防控措施，管控時間持續至10日24時。同時市轄三區各級各類學校10日前暫緩返校。此外，民眾離開韶關前往其他城市，需持48小時核酸陰性證明。

新冠肺炎

延伸閱讀

臨20大 大陸多地疫情形勢險峻 呼和浩特宣布全城不進不出

美對陸新的晶片管制 北京嗆美反噬自身

惠民文化消費季 成功吸粉無數

白宮首席防疫顧問示警 新冠變種病毒冬季來襲

相關新聞

上海疫情突升 81校停課

大陸十一連假後，各地疫情增多，當中上海疫情有復發之勢，上海至少八十一間學校被通知師生暫不入校，上海迪士尼樂園即日起縮減或...

港調查：18歲以下染疫者 近8成疑現長新冠

香港社區組織協會與兒童權利關注會昨日指出，第五波新冠疫情下已有21萬名18歲以下的兒童及青少年確診染疫，占有關年齡組別2...

持續清零？人民日報強調「躺平」沒出路，堅持即是勝利

就在中共廿大召開前夕，大陸官媒《人民日報》十日發文，強調「躺平沒有出路，堅持就是勝利」，呼籲增強對當前疫情防控政策的信心...

大陸增近兩千宗本土感染 呼和浩特明起禁外來車輛進入

中國大陸「十一」小長假之後，多地本土確診疫情再起，中國大陸昨日（9日）新增373宗本土確診及1566本土無症狀感染者，合...

臨20大 大陸多地疫情形勢險峻 呼和浩特宣布全城不進不出

再一周中共舉行廿大，但多地疫情持續增加，形勢險峻。北京近期新增本土55例，上海長假期間新增本土70例，內蒙古呼和浩特本輪...

十一長假後上海突增病例！81校停課 為新疆疫情外溢

大陸十一連假後，各地疫情增多，當中上海疫情有復發之勢，上海至少有81間學校被通知師生暫不入校，上海迪士尼樂園即日起縮減或...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。