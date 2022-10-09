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20大前夕極端防疫 山西多地無病例也封城

中央社／ 台北9日電

中國8日新增1748例本土病例，眼看中共20大登場倒數計時之際疫情清零無望，一些地方轉向極端的無疫情封城，鄰近北京的山西多地宣布靜默管理3日；另有民眾因健康寶「彈窗」而無法返回北京。

中國國家衛生健康委員會官網今天上午公布，8日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共1925例（含確診與無症狀感染者），其中本土1748例、境外移入177例。

其中新增本土確診441例，主要包括內蒙古207例、新疆53例、廣東34例、四川22例及山西20例等；另本土無症狀感染1307例，主要為內蒙古424例、新疆383例、甘肅61例、四川45例、雲南36例、寧夏32例及湖北31例等。

合計確診及無症狀感染以內蒙古631例及新疆436例居多。

中共第20屆全國代表大會16日將於北京召開，近期因「十一假期」人員流動導致疫情反彈升高，地方政府在保障20大勝利召開的最重要政治任務前提下，近期轉而祭出極端防疫作為，其中靠近北京的山西多地採取「無疫情也要封城」。

綜合陸媒報導，山西省永濟市、河津市和臨猗市陸續宣布全市要靜默管理3日、全員核酸，並要求居民「原則居家」，限制交通出行。在沒有疫情的情況下，嚴格的封控措施引發網友熱議，有人在社群媒體留言批評「真是有病」、「真是科學」。

此外，中共20大舉行之地北京更如臨大敵，北京市官方昨天表示，自9月29日以來新增25名感染者，共存在10條傳播鏈；目前7天內出現本土疫情的地區，人員嚴格限制進返北京；途中出現涉疫風險，需就地配合落實防疫措施，暫緩進返北京。

但近期有民眾反映，過去7天未赴疫情高風險地區或接觸高風險族群，但被防疫APP（應用程式）「北京健康寶」「彈窗」顯示是風險族群，導致行動受限。

有網友發文表示，被健康寶「彈窗」10天了，在公眾號申訴遭無沒理由拒絕，實在沒有辦法了，工作要被辭退了，房租已經續不上了，能不能幫幫忙解除一下「彈窗」，希望回到北京，因為生活出現嚴重問題。

此外，新疆本輪疫情持續2個月仍未清零，為防疫情外溢，先前暫停離疆客運列車，導致旅客滯留烏魯木齊，陸媒一度報導「滯留旅客可考慮留疆就業」，但當局隨後澄清指是根據群眾需求，收集滯留旅客就業意向，由區就業辦聯繫用工需求企業，「推薦」有電路、焊接、廚師、木瓦匠等方面經驗的滯留務工人員。

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