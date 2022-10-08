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新疆封控 烏魯木齊：協助滯留旅客就業

中央社／ 北京8日電

新疆官媒報導，為安置因疫情受困在烏魯木齊火車站的大批外地務工人員，烏魯木齊市官員6日宣布，當地將根據需求蒐集滯留旅客「就業意向」，聯繫有需求的企業當即雇用。

題為「烏魯木齊滯留旅客可在當地就業」的報導今天傍晚在中國各大入口及新聞網站發布，引起眾多關注及議論。不少中國網友笑稱，現在因為疫情被封控了，「政府還能管就業啊？好貼心呀」。

新疆維吾爾自治區的本土疫情持續至今已有2個月之久，不少地區已長時間封控，新疆官方日前更禁止當地民眾任意離境，航空、鐵公路均告停擺，全區形同與外界中斷交通聯繫。

新疆日報今天報導，烏魯木齊市人民政府新聞辦公室6日晚間召開防疫記者會。烏魯木齊經濟技術開發區（頭屯河區）區長丁志軍在會中通報烏魯木齊火車站滯留旅客安置情況。

丁志軍表示，安置重點之一是「加強溝通聯繫，幫助就業從業」。由於滯留旅客80%為外地務工人員，根據群眾需求，當地政府組織人員蒐集滯留旅客就業意向，由區就業辦聯繫用工需求企業，推薦有電路、焊接、廚師、木瓦匠等方面經驗的滯留務工人員，實現企業和務工人員的「雙向奔赴」。

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