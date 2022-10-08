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新疆清零難 當局究責3官員遭免職

中央社／ 台北8日電

中國官方今天公布新增COVID-19病例（含確診與無症狀感染者）1925例，本土占1748例。新疆這波疫情起於7月30日，8月雖趨緩9月復燃，當局究責3官員遭免職，並採取更嚴格措施遏止疫情。

中國衛健委官網上午通報，7日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例501例，境外輸入54例，本土病例447例中，內蒙古251例，廣東47例，四川44例，山西30例，重慶17例等。

新增無症狀感染者1424例，境外輸入123例，本土1301例中，內蒙古386例，新疆344例，湖北108例，甘肅52例，四川47例，寧夏33例，山西32例，陝西29例，廣東27例，西藏27例，雲南26例等。

新疆日報7日晚間報導，新疆維吾爾自治區政府副主席劉蘇社坦言，當前起於7月30日的疫情，可說是新疆歷來傳播速度最快、涉及面最廣、感染人數最多、防控難度最高的公衛事件。

他說，疫情在8月底受控後，因若干地區產生鬆懈麻痺思想，9月中旬以來部分地區疫情又反彈。

於此同時，烏魯木齊市天山區區委書記李紹忠、水磨溝區區委書記宋斌，以及吐魯番市委常委、高昌區區委書記朱劍軍因防疫不力被免職。

中共定16日召開20大，當前新疆又加強防疫措施，包括暫停客運班列出疆，自治區黨委書記馬興瑞更下令，保障20大勝利召開作為當前最重要的政治任務，堅持非必要不出疆，強化機場、公路等離疆交通場站查驗管控。

另據香港網路媒體01今天報導，甫結束的十一長假期間許多民眾出外旅遊，但因當地發現確診病例而滯留，像是雲南西雙版納、湖南張家界、湖南鳳凰縣城等。

因20大將在北京召開，北京市疾控中心公布，中共國慶假期後，進返北京的民眾要展開3天2檢，7日內不聚餐、不聚會、不前往人員密集場所，假期後上班須持48小時核酸陰性證明。

中國衛健委通報，截至10月7日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，累計死亡病例5226例，累計報告確診病例25萬2638例；尚在醫學觀察的無症狀感染者1萬252例（境外輸入833例）。

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