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香港新增4369例確診 境外移入個案增加

中央社／ 香港7日電

香港今天新增4369例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，其中本土感染3983例，境外移入386例。數據顯示，香港過去一週的境外移入陽性個案明顯增加。

另外，港府公布，過去一天再多2名確診者死亡。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今天在記者會表示，本地感染個案已進入一個「平台期」，即總數沒有太大變化。

但他指出，過去一週的數據顯示，境外移入個案有明顯增加，平均每天298例，高於之前一週的平均183例。

歐家榮說，進入冬天，本地有可能再次出現新一波疫情。

新冠肺炎

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