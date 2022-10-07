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中國清零政策20大後難告終 恐延至2023上半年

中央社／ 北京7日電

中國各界多認為，官方嚴厲的「動態清零」防疫政策可在中共20大後告一段落，但華爾街日報引述多家法人分析，可能要等到明年第1季末甚至第2季末，「動態清零」政策才會調整。

報導指出，中國政府為防控疫情，連年採取了封城、大規模檢測及關閉邊境等措施。在這種背景下，中國企業已放慢投資步伐，消費者也削減開支。

中國今年第2季GDP增幅低於預期，如今滬深300指數和滬股已跌到數個月低點，MSCI明晟中國指數更創6年新低，都受到了這些防疫因素的影響。

香港大正資本（Chartwell Capital）首席投資官陳惠仁（Ronald Chan）說，投資者對中國的前景感到不確定，部分原因是難以預測政府的「動態清零」政策會堅持多久，以及這項政策可能會造成多少經濟損失。人們因此對投資香港和中國感到擔憂。

濟容投資（Esoterica Capital）首席執行官劉沁東表示，如果期待中共20大就可能讓2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的防疫政策迅速轉變，「這樣的期望可能有點太高了」。

高盛（Goldman Sachs）宏觀研究部首席中國股票策略師劉勁津表示，據高盛預測，中國嚴格的防疫措施將持續到2023年第2季末。這主要是由於未來6個月的「政治日程繁忙」，且中國老年人口的疫苗接種率仍然較低。

高盛並預計，中國的決策者將在2023年3月再次召開會議（指中國全國「兩會」），屆時任何擬議中的領導層變動將塵埃落定。

無極資本管理（Infini Capital Management）首席執行官兼首席投資官錢濤預測，中國防疫政策2023年第1季末可能放鬆。

錢濤說，當局已不止一次向公眾釋放，將接受今年「溫和經濟增速」的訊號。這意味官員不太可能在今年底前大幅改變政策，特別是像「動態清零」政策這樣的全國性措施。

忠利投資（Generali Investments）高級經濟學家席普曼（Christoph Siepmann）認為，中國政府堅持「動態清零」抗疫政策，可能是因為中國的疫苗接種率相對較低且老年人口眾多。在這種情況下，中國官員並沒有在中共20大結束後突然改變防疫政策方向的動機。

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