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香港研究：COVID-19口服藥可降低死亡風險

中央社／ 香港7日電

香港一項研究指出，兩種專治COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的口服藥，可降死亡風險。

香港年初爆發第5波疫情後，中文大學醫學院和香港大學李嘉誠醫學院向COVID-19患者提供兩款口服抗病毒藥；2至3月期間，他們研究了5萬4355名病患，當中兩成獲配口服藥。

兩所大學今天公布，研究團隊發現，使用其中任何一款口服藥的住院病人，死亡風險低於沒有使用口服藥的病患。

據公布，這兩種口服藥是美國輝瑞製藥研發，品名「倍拉維」（Paxlovid）的雙成分抗病毒口服藥Nirmatrelvir-Ritonavir，以及默沙東的「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）。

研究指出，若單一計算倍拉維，可降低死亡風險90%，莫納皮拉韋則是69%。

研究團隊指出，雖然倍拉維可更有效降低死亡風險和住院率，但容易與其他藥物產生相互影響，不適合正在服用抗凝血劑或抗生素等藥物的病人；莫納皮拉韋與其他藥物互相影響的可能性低。

有關研究結果已刊登於醫學期刊「刺胳針」（TheLancet）。

新冠肺炎

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