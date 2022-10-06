嚴苛防疫 讓中國旅遊勝地錯過旅遊旺季

根據中國官方媒體10月6日的報導，進出新疆自治區的火車以及巴士運輸已經暫停，民航旅客數量也被削減到了75%。自治區政府發布的一則通知指出，採取這些防疫管控措施是為了「嚴格防止新冠病毒擴散」，但是並沒有提供更多的細節。

中國國家衛健委10月5日通報了新疆出現了93起感染病例，10月6日又通報了97起，都為無症狀病例。新疆自治區副主席已經在10月4日公開就病毒擴散至其他省區而致歉，並聲明新疆將堅決扛起防範疫情外溢的重大政治責任。目前，新疆當局並未披露計劃在何時取消此輪防疫限制措施。

美聯社在報導中指出，新疆的官員迫切地希望不要因為此輪疫情而遭到上級指責。由於「再教育營」等一系列針對維族人的打壓措施，新疆一直受到外界的特別關注。另一方面，新疆近年來建立的龐大的監控系統，也讓疫情管控變得相對內地省份更為容易。

作為國內旅遊重要目的地的新疆，注定要錯過10月旅遊黃金周。不過，中國國內還有多地也受到了疫情封控的影響。雲南西雙版納州已經在10月4日發布通告，要求「非必要不離州，離州人員需進行5天健康監測，期間開展3次核酸檢測（每次間隔24小時及以上），結果均為陰性，且無發熱、乾咳、嗅覺喪失、肌肉酸痛等症狀方可離開」。受該政策影響，10月5日西雙版納嘎灑機場144架航班全部取消，機場所在的西雙版納景洪市也啟動了為期3天的全員核酸檢測。

作為旅遊勝地的西雙版納，在啟動封控時仍有大量外省市遊客滯留。一則在中文社交媒體上傳播的影片顯示，部分滯留在西雙版納機場的遊客對封控措施表示抗議；另一則影片中更是出現了持槍警察，並與現場滯留遊客發生口角。這兩則影片暫時無法分辨真偽，德國之聲也就此致電西雙版納機場警方，一名接聽電話的警員只是含糊地表示，具體對哪些遊客採取怎樣的管理措施，警方也只是「遵照執行上級防疫部門的指示」，「我們也不清楚會有什麼變化」。西雙版納州、景洪市防疫指揮部辦公室的電話則始終是忙線無法接通。

此外，貴陽市花溪文旅也發布公告，10月1日起，區內多景區暫時閉園；山西雲岡石窟景區於10月2日至7日暫停開放；惠州西湖、紅花湖景區10月3日起實行閉園；蘭州嘉峪關多景區10月2日起臨時閉館。

學者質疑「動態清零」不科學

法新社在報導中指出，在即將召開的中共二十大上謀求連任的習近平，已經將「動態清零」防疫策略與自己的執政權威等同起來。在全球絕大多數國家都開始尋求與新冠病毒共存時，習近平的清零式防疫正在削弱中國經濟。而中國經濟本已受債務纏身的房地產業以及高企不下的青年失業率之困擾。

中國當局擔心，如果允許新冠病毒不受控制地在農村、老年人群體中蔓延，將會讓相對薄弱的中國醫療衛生系統不堪重負。不過，鑑於當前清零防疫的高昂經濟與社會成本以及Omicron變種相對溫和的症狀，不少學者也提出了反對意見。香港大學病毒學家金冬雁就對法新社表示，中國當前的「動態清零」防疫策略是「違背科學依據的錯誤決策」，當局「最終不得不放棄」；南京大學病毒學教授、公共衛生專家吳稚偉則認為，中國2020年、2021年在防疫方面的成功，使得政策制訂者產生了思維慣性，「他們擔心，如果現在什麼都不做，導致大量人被感染，那基本上就失去了此前所取得的一切成果。」

(美聯社、法新社等)

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