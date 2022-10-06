快訊

泰國托兒所慘案…至少28人遭開槍射殺 兇手在逃竟是「前警官」

整理包／年底衝一波！出國跨年各家機票大比拚 這航空飛日本只要7千2

影／三重警抓錯人還涉打人 新北警局長：致歉負最大責任

十一長假疫情反撲 上海各區執行全員核酸篩查

中央社／ 上海6日電
上海市嚴格防控境外移入可能病例，要求外來人員抵滬前必須透過「來滬返滬人員服務」詳細填報相關訊息，且要配合規定做好「落地檢」，在抵滬後24小時內就近進行核酸檢測。圖為2022年十一長假期間上海虹橋火車站往來旅人。中央社
上海市嚴格防控境外移入可能病例，要求外來人員抵滬前必須透過「來滬返滬人員服務」詳細填報相關訊息，且要配合規定做好「落地檢」，在抵滬後24小時內就近進行核酸檢測。圖為2022年十一長假期間上海虹橋火車站往來旅人。中央社

上海市單日新增COVID-19本土無症狀感染者11例，官方緊急宣布各區安排至少1輪社區全員核酸篩查，「不漏一戶、不漏一人」，要求民眾牢記防疫責任積極參與社區篩查。

上海市衛健委6日通報，上海市5日單日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土無症狀感染者11例，均在隔離管控中發現；未發現新增本土確診病例。新增境外移入確診病例3例和無症狀感染者29例，皆於閉環管控中發現。

官方提到，這些感染者均為新疆來滬、返滬人員以及新疆疫情感染者的關聯人員，在閉環管控期間核酸檢測結果異常。

基於COVID-19清零總方針，核酸檢測常態化是上海市民眾生活日常，乘坐地鐵等大眾交通工具、進入公共場所必須出示72小時核酸檢測陰性證明；入住酒店、賓館等則需要持48小時核酸檢測陰性證明。因應十一長假疫情防線有鬆動跡象，官方擴大措施，要求增加全員核酸篩查。

官方6日於公眾號「上海發布」宣布，今（6日）、明（7日）兩天，上海市各區都將安排至少一輪社區全員核酸篩查，這是每週篩查的延續，更是因為假日期間人員流動頻繁，上海市「外防輸入、內防反彈」形勢嚴峻。

官方強調，各區要認真組織社區篩查，尤其加強對賓旅館、出租屋、街面商鋪等易漏檢群體排查，按照「不漏一戶、不漏一人」的要求實施。「呼籲廣大市民牢記防疫責任，主動按時參與此次社區篩查，共同守護來之不易的防疫成果」。

徐匯區昨天發布公告要求，5日起全區「5天4檢」，採樣期間小區實行封閉管理，居民憑24小時核酸採樣證明進出社區。閔行區、長寧區、普陀區、嘉定區和其他等多個行政區也於6日上午陸續發出公告，要求社區全員篩查。

一名小區物業管理人員告訴中央社，6日凌晨發出通知給了住戶們，接獲上級防控單位緊急通知，要求小區上午執行全員核酸篩查。目前規劃7日、8日和9日都將各採檢一次，「必須要配合，哪裡做都行」，住戶憑採樣紀錄出入小區。

上海市嚴格防控境外移入可能病例，要求外來人員抵滬前必須透過「來滬返滬人員服務」詳細填報相關訊息，且要配合規定做好「落地檢」，在抵滬後24小時內就近進行核酸檢測。

新冠肺炎

延伸閱讀

大學防疫也要鬆綁 自主防疫期2天快篩陰 可上班上課

陳時中自評防疫高分 黃珊珊：往臉上貼金大可不必

許立民憂選舉抹煞防疫成績 陳時中：台灣不用妄自菲薄

海口爆疫情！全市靜態管理 人員不得外出、公共交通停運

相關新聞

十一長假疫情反撲 上海各區執行全員核酸篩查

上海市單日新增COVID-19本土無症狀感染者11例，官方緊急宣布各區安排至少1輪社區全員核酸篩查，「不漏一戶、不漏一人...

新疆烏魯木齊封城 3「吹哨人」被行政拘留

新疆烏魯木齊當局4日宣布多項封城措施，而在封城前一天，烏魯木齊公安局則通報，把三名「吹哨人」行政拘留，理由是三人「散布『...

陸重點醫療物資 滿足疫情防控

大陸工業和信息化部消費品工業司司長何亞瓊近日表示，大陸常態化做好重點醫療物資保障工作，著力增產能、穩生產，統籌多方資源，...

中共廿大將近 防疫「殺雞用牛刀」

大陸「十一」長假已近尾聲，隨後將進入「廿大時間」。為確保中共廿大順利召開，目前新冠疫情較嚴重的地區紛自行升級防疫要求。

「清零」下的中國不再宜居 外國人紛紛離開

你們什麼時候走？這是在中國的德國人或其他外國人聚在一起時最經常聊的一個話題。自新冠大流行爆發後，越來越多的外國人離開了中國。據粗略估計，2020年以來，在華的外企派駐人員和其他專業人士的人數已經減少到之前的一半以下...

新疆為疫情外溢致歉 稱無法清零暴露防疫缺失

中共20大將召開，各地防疫情外溢的壓力大增。新疆副主席劉蘇社昨晚向疫情外溢的相關省市表示「深深的歉意」，並指兩個月仍無法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。