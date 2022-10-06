陸重點醫療物資 滿足疫情防控

你們什麼時候走？這是在中國的德國人或其他外國人聚在一起時最經常聊的一個話題。自新冠大流行爆發後，越來越多的外國人離開了中國。據粗略估計，2020年以來，在華的外企派駐人員和其他專業人士的人數已經減少到之前的一半以下...

2022-10-05 20:50