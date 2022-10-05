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上海十一長假再現零星疫情 徐匯區宣布5天4檢

中央社／ 台北5日電
十一長假期間，上海傳出零星疫情，不少行政區繃緊神經，深怕疫情因人潮流動而擴散。圖／中國通訊社
十一長假期間，上海傳出零星疫情，不少行政區繃緊神經，深怕疫情因人潮流動而擴散。圖／中國通訊社

十一長假期間，上海傳出零星疫情，不少行政區繃緊神經，深怕疫情因人潮流動而擴散。徐匯區宣布，今天起進行5天4次全員核酸檢測，採樣期間封閉管理；黃埔區和楊浦區也宣布3天2檢。

根據微信公眾號「上海發布」，上海市衛健委今天通報4日新增6例COVID-19本土無症狀感染者，分布於虹口區、嘉定區、松江區、青浦區與奉賢區，其中5人是從外省市抵達上海。

由於疫情多點分布，加上十一長假期間人流移動速度快、範圍廣，因此多個行政區陸續宣布加強核酸檢測。

徐匯區新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室今天宣布，即日起至9日，全區展開4次全員核酸檢測，實行臨時管控的地區則按有關規定管理和篩查。在採樣期間，社區實行封閉管理，居民憑24小時核酸採樣證明出社區。沿街商家、企業與事業單位的從業人員憑24小時核酸採樣證明出入工作場所。

黃浦區與楊浦區也分別宣布在5日、7日進行全區全員核酸篩查，採樣期間社區、園區、樓宇、沿街商店、旅館實行封閉管理，採樣結束後即解除，確保不漏一戶、不落一人。篩查期間，需憑24小時內核酸採樣證明出入社區，凡出必檢。

奉賢區海灣鎮的星火、燎原兩地區昨天已展開4天4檢。採樣時段暫時實行封閉管理，採樣結束後解除封閉。封閉管理期間，居民進出社區按照各居委相關要求執行，做到「應檢盡檢」。

此外，上海其他行政區也陸續宣布在十一長假期間加強核酸檢測。

新冠肺炎 上海 十一長假

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