北京馬拉松復辦成試探指標 防疫放鬆與否待觀察

停辦2年的北京馬拉松將於11月6日復辦，引起中國民間熱議，部分商界人士及民眾並產生防疫措施有望放鬆的聯想。也有人認為，復辦賽事可能只是試探指標，何時真正放鬆有待觀察。

北京馬拉松雖然將復辦，但在賽事上卻設有限制。首先，比賽僅限20歲以上的「北京市常住人口」，且將參賽人數限定為3萬人。雖然主辦單位將邀請「國內優秀專業選手作為賽事特邀運動員」參賽，但此舉將使外地民眾幾乎無法參賽，使比賽規模小於往年。

其次，今年的馬拉松賽事僅舉行42.195公里的全馬1項，而參賽人數更多的半馬以下中短程項目仍未復辦。加上主辦單位設定了過去4年「全馬成績在6小時內，或半馬成績在3小時內」的門檻，將使往年只是到場湊熱鬧、開直播，但並無長跑能力的大批民眾，被徹底阻絕在外。

主辦單位對防疫的要求，相形之下同樣受到注意。內容提到，參賽者在比賽途中不必戴口罩，但必須完成3劑疫苗接種，而核酸檢測陰性及「健康碼」綠碼更是必不可少；同時，獲參賽資格者自領取參賽物件前7日到比賽日期間，更不得離開北京；而賽前7日每天必須申報健康狀況，而賽後48小時內還須做1次核酸檢測。

由於上述門檻設定，中國各地不少業餘慢跑愛好者聞訊後，只能望文興嘆。但北京本地一些專業慢跑者則頗為雀躍，深讚憋了快3年，終於能好好跑跑了。

然而，北京馬拉松復辦引起了非運動圈的大批中國民眾關注。其中不少人認為，這場賽事設定在11月6日登場，正是中共20大過後，地點又在首都北京，比賽又是從天安門廣場出發，且規模仍有3萬人，象徵性意義都極高，有可能是20大過後防疫政策放鬆的跡象，因此頗抱期待。

一名北京商界人士告訴中央社記者，除非屬官方宣傳活動，否則基於防疫及安全考量，在20大之前的所有展覽、產品發表會及相關行銷活動，都無法獲得審批。既然北京馬拉松都能復辦，相信其他商業活動應有希望重新開放。否則正常展銷活動幾已停擺近1季，再不開放影響太大。

另一名北京體制內人士則向記者指出，北京馬拉松復辦的確值得注意，畢竟這項比賽的官方色彩較濃，具有較高的指標性。但要說全中國的防疫政策就會因此馬上放開，似乎為時過早。

這名人士認為，在設定層層門檻下，選擇北京復辦大型馬拉松，具有一定程度的宣示意味，同時試探國內民情的反應。但依照慣常作法，官方勢必會詳細觀察賽後是否出現聚集性疫情，以及中國社會大眾對這項比賽的反應，才會決定下一步措施，不至於一場比賽過後就放開堅持許久的防疫政策。