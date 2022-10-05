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中國新增970例本土病例 加碼防疫仍難禁絕

中央社／ 台北5日電

中國官方今天公布，新增1134例COVID-19病例（含確診與無症狀感染者），其中本土占970例。主管部門雖嚴禁防疫「一刀切」，但陸媒披露，多地仍有加碼防疫亂象。

中國國家衛生健康委員會官網上午通報，4日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例273例，其中境外輸入50例；本土223例中，內蒙古占64例，廣東34例，四川32例，雲南23例，江蘇22例等。

另新增無症狀感染者861例，其中境外輸入114例；本土747例中，內蒙古占243例，新疆91例，天津57例，雲南50例，西藏37例，四川34例，寧夏29例，廣東24例，江蘇18例，湖北18例，貴州17例，陝西17例等。

中國防控部門雖三令五申嚴禁防疫一刀切和層層加碼，但陸媒財新網報導，多地加碼防疫的現象仍時有所聞。

報導說，不少藉著十一長假返鄉的民眾說，儘管他們的出發地被歸類為低風險區，到達目的地後僅需展開「三天兩檢」，但實際上均被要求實施7天的集中隔離。

另據香港01今天報導，為防範疫情風險外溢傳播風險，烏魯木齊市昨天宣布，各區縣人員暫不離烏，外出就醫等特殊情況需經專家評估，並由疫情防控工作指揮部審批後報自治區指揮部備案。

此外，新疆巴音郭楞蒙古自治州下轄縣級市庫爾勒市市委副書記王清玉今天就防疫不力致歉，並說近日庫爾勒市已發現多宗病例外溢至其他省市的情況，嚴令出庫客運車和私家車一律不得通行，市民非必要不離庫。

新疆衛健委通報，4日零至24時，新增無症狀感染者91例，其中烏魯木齊35例，庫爾勒市15例。

截至4日24時，中國大陸現有確診2876例（其中重症18例），累計病亡5226例，累計報告確診25萬1620例。

新冠肺炎

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