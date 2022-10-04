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河南沈丘發獎金22萬鼓勵舉報發燒 遭諷防疫成新行業
河南沈丘縣實施舉報發燒病人可獲獎勵措施，如在酒店或超商等舉報發燒病人並經核酸檢測確診陽性，可獲獎金人民幣5萬元（約新台幣22萬）。有網友嘲諷「現在的通告不用過腦子的嗎？」
河南沈丘縣的新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部3日發布公告稱，為充分發揮發熱（發燒）門診、基層醫療機構、酒店、藥店、飯店、商超、公共場所、公車出租車等「哨點」監測預警作用，把握疫情防控主動權，經研究決定在全縣實施「哨點」預警獎懲機制。
在基層醫療機構、酒店、藥店、飯店、商超、出租車等「哨點」掃碼發現黃碼人員，查驗行程碼發現有中高風險地區旅居史人員，及時上報並落實臨時管控措施，可獲獎勵人民幣200元；發現並上報紅碼人員，可獲獎勵500元。
在基層醫療機構、酒店、藥店、飯店、商超、出租車等「哨點」，發現有中高風險地區旅居史的發燒病人，及時上報並落實臨時管控措施，更可獲獎勵5000元。
在「哨點」發現有中高風險地區旅居史的發燒病人，及時上報並落實臨時管控措施，後經核酸檢測確診為陽性，獎勵進一步加碼至5萬元。
若在「哨點」發現有人不掃碼及隨意進入有關場所，經舉報並查實，每起案件獎勵第一舉報人100元。
有中國網友在社群平台微博留言，嘲諷「從此以後，疫情成為了新興行業」、「現在的通告不用過腦子的嗎？」
據河南衛健委4日通報，3日0至24時河南只新增本土確診病例2例，是從省外返豫人員，均為隔離管控發現，新增本土無症狀感染者12例，新增境外輸入無症狀感染者2例。
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