十一假期 中國部分地區再現加碼防疫

正值中國十一假期，在嚴格執行的COVID-19清零政策下，被劃為低風險區的民眾外出或返鄉仍面臨防疫的層層加碼要求，有地區甚至出現防疫規定可以「討價還價」的狀況。

據陸媒財新網，多名在十一假期返鄉的民眾說，儘管他們的出發地被歸類為低風險區，到達目的地後僅須展開「三天兩檢」措施，但實際上均被要求實施7天的集中隔離。

報導引述在深圳寶安區西鄉街道低風險區域返鄉的李明（化名）說，他在9月30日抵達湖北武穴市，作為外省抵鄂人員，李明應該開展落地檢，並採取「三天兩檢」措施，但他卻被駐村幹部要求集中隔離。

報導指出，聯絡李明的駐村幹部說，接到省裡的指示，要求其集中隔離，並於2日晚間將其送至武穴市第二人民醫院集中隔離。李明從原本的僅需「三天兩檢」，到經歷「5天集中隔離+2天社區健康隔離」，難以在假期結束前返回工作地。

微信文章「我與網格員鬥爭24小時！從方艙集中隔離七天變成了三天兩檢」的作者敘述他在十一假期間，從成都市錦江區回到河北省邢台市新河縣時，與當地老家小區的人員以通電話方式「討價還價」抵達目的地以後是要採「三天兩檢」、「七天五檢」或是集中隔離的過程。

這名作者說，最讓他驚訝的不是「即便從低風險區回來，也要進方艙集中隔離七天」這件事，而是「網格員（當地小區人員）口中的防疫規定居然是可以討價還價的」。

財新網的報導也指出，部分已經出現疫情的地區管控力度加大，「一刀切」現象再現。

例如四川省眉山市9月30日新增2例無症狀感染者，當地隨即加強社會面管控，眉山市東坡區全體居民除核酸檢測、就醫等特殊需求外，原則上居家，客運等班車全部暫停。

報導引述眉山某學校職工表示，過去3天，學校每天上午6點開始鳴喇叭，對宿舍滾動播放核酸檢測通知，並稱不做核酸者，就要通報批評或是帶走隔離。