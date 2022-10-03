中國十一假期多地遊客如織 疫情是否升溫受矚

中國2日新增810例本土COVID-19病例，中國正值十一長假，許多人不畏繁瑣防疫規定出遊，上海迪士尼遊樂園遊客如織，另中國第一大收費站堵成停車場，假期後疫情是否升溫受關注。

中國國家衛生健康委員會官網今天上午公布，2日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共810例（含確診與無症狀感染者），其中本土655例、境外移入155例。

其中新增本土確診189例，主要包括內蒙古80例、四川45例、廣東19例、湖南8例等；另有本土無症狀感染466例、主要為寧夏127例、西藏43例、四川40例、新疆33例、貴州29例、雲南28例等。

合計確診及無症狀感染以寧夏131例及內蒙古103例等居多，持續力拚清零。

中國雖然每日新增病例低於千例，但因不放棄清零方針，因此全國依然有逾1500個中高風險地區，區內居民被限制行動，且即使各地倡導就地過節，但民眾可能宅在家太久，許多人不畏繁瑣防疫規定把握「十一假期」出遊。

根據多家陸媒報導，黃山風景區出現遊客在山路大排長龍的盛況，另上海南京路步行街遊客眾多。為保障遊客安全與交通秩序，武警組成拉鏈式「人牆」，用身體引導遊客們安全有序走過斑馬線。

另10月2日，上海國際旅遊度假區核心區域客流超過4萬，迪士尼樂園12個安檢通道滿檔運轉，一名公安表示上一次這麼大的客流量是在去年元旦。

此外，因為疫情關係許多人選擇自駕出遊，長假一開始，擁有12進24出計36個車道而被為「中國第一」的安徽吳莊收費站竟堵成一個大型停車場，現場車輛燈光閃亮天際。

但在中國社群媒體上不少人也發問當疫情仍在蔓延之際，景點遊客如織，大家擠在一起這樣真的好嗎？憂假期之後的感染將會上升。