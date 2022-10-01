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中國新增820例病例 十一假期出北京要主動報備

中央社／ 台北30日電

中國官方今天公布，新增820例COVID-19病例（含確診與無症狀感染者），其中本土占655例。今天是大陸「十一假期」首日，北京要求堅持不去7天內出現疫情的地方，外出北京需要主動報備。

中國衛健委官網上午通報，9月30日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例172例，其中境外輸入66例，本土106例中，包括廣東22例，四川20例，內蒙古17例、西藏5例、北京1例等。

新增無症狀感染者648例，其中境外輸入99例，本土549例中，寧夏166例、貴州83例、西藏59例、四川34例、新疆30例、黑龍江28例、天津24例、廣東21例、上海3例、北京1例等。

今天是中國「十一假期」的首日，為了因應疫情，北京疾控中心要求，堅持不去中高風險地區和7天內出現本土疫情的縣（市、區、旗）旅行或出差，出北京的旅行及自駕遊人員要主動報備，增強防護意識，遵守各項防疫規定。

另外上海新增3例無症狀感染者，均在閉環管控中發現。

內蒙古呼和浩特市出現疫情，央視新聞報導，根據今天上午召開的記者會，呼和浩特市本輪疫情病毒基因測序為Omicron變異株BF.7進化分支。

另據中國衛健委統計，截至9月30日24時止，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，累計死亡病例5226例，累計報告確診病例25萬621例；尚在醫學觀察的無症狀感染者1萬482例（境外輸入712例）。

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